به گزارش خبرنگار مهر، امینحسین رحیمی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح طرح تولید آلیاژ سیلیکون منگنز آلامتو ملکشاهی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: دولت وظیفهای جز خدمت صادقانه و خالصانه به مردم ندارد و همه توان خود برای این مهم بکار خواهد گرفت.
وی افزود: استان ایلام متاسفانه از توسعه عقب مانده و نیاز است که این عقبماندگی جبران شود و در مسیر توسعه قرار گیرد.
وزیر دادگستری ادامه داد: بحث چهارخطه کردن مسیر ایلام - ملکشاهی بهعنوان یکی از مطالبات مهم این شهرستان در دولت پیگیری میشود.
رحیمی عنوان کرد: استقرار دادسرا بهعنوان یکی دیگر از مطالبات مهم شهرستان بررسی و پیگیری میشود که امیدواریم این مهم هم محقق شود.
وی اضافه کرد: بنا به درخواست مردم، برای تسریع در رسیدگی به پروندهها بنا داریم تعداد قضات در این شهرستان را افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: علاج رفع مشکلات تولید و اشتغال، جذب سرمایهگذار به ویژه سرمایهگذاری خارجی است.
طرح تولید آلیاژ سیلیکون منگنز آلامتو ملکشاهی با سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیاردتومان و اشتغالزایی ۸۰ نفر امروز مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
