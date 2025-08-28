به گزارش خبرنگار مهر، امین‌حسین رحیمی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح طرح تولید آلیاژ سیلیکون منگنز آلامتو ملکشاهی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: دولت وظیفه‌ای جز خدمت صادقانه و خالصانه به مردم ندارد و همه توان خود برای این مهم بکار خواهد گرفت.

وی افزود: استان ایلام متاسفانه از توسعه عقب مانده و نیاز است که این عقب‌ماندگی جبران شود و در مسیر توسعه قرار گیرد.

وزیر دادگستری ادامه داد: بحث چهارخطه کردن مسیر ایلام - ملکشاهی به‌عنوان یکی از مطالبات مهم این شهرستان در دولت پیگیری می‌شود.

رحیمی عنوان کرد: استقرار دادسرا به‌عنوان یکی دیگر از مطالبات مهم شهرستان بررسی و پیگیری می‌شود که امیدواریم این مهم هم محقق شود.

وی اضافه کرد: بنا به درخواست مردم، برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها بنا داریم تعداد قضات در این شهرستان را افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: علاج رفع مشکلات تولید و اشتغال، جذب سرمایه‌گذار به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است.

طرح تولید آلیاژ سیلیکون منگنز آلامتو ملکشاهی با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیاردتومان و اشتغالزایی ۸۰ نفر امروز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.