تقدیر عزیزی از همراهی تونس در محکومیت جنایت رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با ایمن البوغدیری رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان مردم جمهوری تونس، در خصوص قحطی در غزه، مواضع تونس در قبال تحولات منطقه غرب آسیا و همکاری‌های پارلمانی گفتگو و تبادل نظر کردند.

عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مواضع مثبت و همراهی دولت تونس در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در جنگ دوازده روزه تقدیر کرد و آن را در ادامه دیگر مواضع دیگر دولت تونس در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در قبال مردم فلسطین خواند.

وی همچنین اقدام قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس را با نمایش تصاویری از کودکان گرسنه غزه به مشاور ارشد ترامپ در امور خاورمیانه و آفریقا نشان دهنده موضع گیری‌های درست دولت تونس و اهتمام رئیس جمهور این کشور به فاجعه قحطی مردم در غزه دانست.

عزیزی در ادامه این گفتگو ضمن دعوت از همتای تونسی برای سفر به تهران، ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند با همکاری یکدیگر در راستای نیل به اهداف والای اسلامی به توفیق روز افزون دست یابند.

البوغدیری: لزوم نقش آفرینی‌های بیش از پیش ایران و تونس در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای

ایمن البوغدیری رئیس کمیسیون روابط خارجی، همکاری‌های بین‌المللی و امور تونسی‌های خارج از کشور مجلس نمایندگان مردم جمهوری تونس در ادامه این گفتگو، موضع گیری‌های تونس در همبستگی با دولت و ملت ایران در طول جنگ را برگرفته از اصول سیاست خارجی این کشور دانست و به این نکته اشاره کرد که ایران و تونس همواره از مواضع مشترکی در قبال مسائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله پرونده‌های فلسطین و لبنان داشته‌اند.

وی همچنین اقدام رئیس جمهور تونس را مسبوق به سابقه دانست و یادآور شد: ایران و تونس از روابط عمیق برادرانه‌ای برخوردار هستند و باید از این روابط دو جانبه در حل و فصل موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده کنند؛ هم اکنون (حزب التیار الشعبی) حزب مردمی تونس، در همبستگی با مردم غزه دست به اعتصاب زده است.

این عضو مجلس نمایندگان مردم جمهوری تونس در ادامه بر تقویت روابط پارلمانی دو کشور تاکید کرد و با اشاره به موقعیت ویژه تونس در شمال آفریقا و ایران در غرب آسیا، خواستار نقش آفرینی‌های بیش از پیش دو کشور در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای شد.