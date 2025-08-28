به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظهری بعد از ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح متمرکز پروژههای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در دبستان حق وردی اراک با اشاره به افتتاح ۱۸ واحد آموزشی جدید شامل ۱۶ مدرسه، یک نمازخانه و یک سالن اجتماعات اظهار کرد: این پروژهها با سرمایهگذاری یک هزار و ۸۶۰ میلیارد ریالی اجرا شدهاند که ۵۷ درصد آن از محل مشارکت خیران تأمین شده است.
وی افزود: سه پروژه شاخص در این مجموعه شامل مدرسه ۲۴ کلاسه، مدرسه ۱۲ کلاسه فرزانگان اراک که به همت حاج آقا فخاری و خانواده ایشان ساخته و نامگذاری شده، و یک مدرسه دیگر با مشارکت خیران نیکاندیش به بهرهبرداری رسید.
مظهری با تأکید بر تکالیف برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: طبق ماده ۸۷ این برنامه، سرانه فضای آموزشی در کشور باید ارتقا یابد و در استان مرکزی نیز سرانه فعلی حدود ۶ متر مربع است که در شهرهای اراک، ساوه و دلیجان این رقم به ۲.۵ متر مربع کاهش مییابد و باید طی پنج سال آینده به ۶.۱ متر مربع افزایش پیدا کند.
مظهری تاکید کرد: یکی دیگر از اهداف این برنامه، برطرف کردن مشکل تراکم دانشآموزی است به گونهای که مدارس با بیش از ۳۵ دانشآموز در هر کلاس طی یک دوره پنجساله به صفر برسد.
هیچ مدرسهای در استان مرکزی با کمتر از ۸ دانشآموز فعال نخواهد بود
سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی گفت: در حال حاضر هیچ مدرسهای در استان با کمتر از ۸ دانشآموز فعال نیست و برنامهریزیها در جهت ارتقای عدالت آموزشی ادامه دارد.
مظهری افزود: تاکنون ۱۴۸ جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان با حضور استاندار، فرمانداران و مسئولان مرتبط برگزار شده و اجرای ۷۲ پروژه در این چارچوب در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: تحقق عدالت آموزشی در گرو همکاری همه دستگاهها و مشارکت مردم است و استان مرکزی در این مسیر با جدیت گام برمیدارد.
