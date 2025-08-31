ایجاد ۱۴۶ کلاس درس جدید در چارچوب نهضت توسعه فضای آموزشی در خمین

به گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی زاده ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان خمین اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان خمین است و پروژه‌های تعریف‌شده با همکاری دستگاه‌های مرتبط و نظارت آموزش‌وپرورش در حال پیگیری می‌باشد.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی، کاهش تراکم کلاس‌ها و بهبود کیفیت یادگیری در دستور کار قرار گرفته است.

براتی زاده تصریح کرد: در قالب نهضت ملی عدالت آموزشی، ایجاد ۱۴۶ کلاس درس جدید در مناطق مختلف خمین پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به رشد جمعیت دانش‌آموزی و نیاز به بروزرسانی فضاهای آموزشی، بخشی از کلاس‌ها در مدارس موجود به صورت توسعه‌ای اجرا می‌شوند و بخشی نیز در قالب پروژه‌های نوسازی، در مناطق فاقد امکانات مناسب احداث خواهند شد.

فرماندار خمین با تأکید بر نقش مدارس در توانمندسازی نسل آینده تاکید کرد: مشارکت خیران مدرسه‌ساز نیز در تحقق این طرح نقش مؤثری داشته و انتظار می‌رود با ادامه این روند، تا پایان سال تحصیلی آینده، بخش قابل توجهی از این کلاس‌ها به بهره‌برداری برسند.

براتی‌زاده گفت: عدالت آموزشی تنها به معنای افزایش کلاس درس نیست، بلکه تلاش ما ارتقای کیفیت آموزش، توزیع عادلانه امکانات و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار است.