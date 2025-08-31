  1. استانها
ایجاد ۱۴۶ کلاس درس جدید در چارچوب نهضت توسعه فضای آموزشی در خمین

خمین - فرماندار خمین گفت: ایجاد ۱۴۶ کلاس درس جدید در راستای اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم جهت گسترش عدالت آموزشی، در این شهرستان تعریف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی زاده ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان خمین اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان خمین است و پروژه‌های تعریف‌شده با همکاری دستگاه‌های مرتبط و نظارت آموزش‌وپرورش در حال پیگیری می‌باشد.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی، کاهش تراکم کلاس‌ها و بهبود کیفیت یادگیری در دستور کار قرار گرفته است.

براتی زاده تصریح کرد: در قالب نهضت ملی عدالت آموزشی، ایجاد ۱۴۶ کلاس درس جدید در مناطق مختلف خمین پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به رشد جمعیت دانش‌آموزی و نیاز به بروزرسانی فضاهای آموزشی، بخشی از کلاس‌ها در مدارس موجود به صورت توسعه‌ای اجرا می‌شوند و بخشی نیز در قالب پروژه‌های نوسازی، در مناطق فاقد امکانات مناسب احداث خواهند شد.

فرماندار خمین با تأکید بر نقش مدارس در توانمندسازی نسل آینده تاکید کرد: مشارکت خیران مدرسه‌ساز نیز در تحقق این طرح نقش مؤثری داشته و انتظار می‌رود با ادامه این روند، تا پایان سال تحصیلی آینده، بخش قابل توجهی از این کلاس‌ها به بهره‌برداری برسند.

براتی‌زاده گفت: عدالت آموزشی تنها به معنای افزایش کلاس درس نیست، بلکه تلاش ما ارتقای کیفیت آموزش، توزیع عادلانه امکانات و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار است.

