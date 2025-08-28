ورزش نقش مهمی در تربیت نسلی سالم و پویا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح چمن مصنوعی مدرسه دبستان دکتر علی شریعتی روستای قباکلکی این شهرستان ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت گفت: شهرستان تنگستان در بحث ورزش به ویژه فوتبال سرآمد است و احداث این پروژه‌های ورزشی می‌تواند استعداد و پتانسیل دانش آموزان را شکوفا کند تا در این حوزه بدرخشند.

فرماندار تنگستان توسعه زیرساخت‌های ورزشی را یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان برشمرد و اظهار امیدواری کرد: این فضای جدید، به محلی برای شکوفایی استعدادهای ورزشی و ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان تبدیل شود.

سلیمانی ضمن تأکید بر حفظ روحیه نشاط دانش آموزان ادامه داد: این هشتمین زمین چمن مصنوعی است که در بخش مرکزی شهرستان از طرح شهید سلیمانی احداث می‌شود.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه نیاز است این فضاها بیشتر در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد؛ افزود: ورزش نقشی مؤثر در تربیت نسلی سالم، پویا و با انگیزه دارد.