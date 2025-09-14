بازنگری در نظام حمایتی و معرفی خدمات کمیته امداد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی وحدانیفر صبح یکشنبه در دیدار مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: کمیته امداد یکی از برکات انقلاب اسلامی است که با دستور امام راحل تشکیل شد و امروز در بسیاری از کشورها الگو قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت خدمت به محرومان و کفالت ایتام در آموزههای دینی، افزود: خدمت در کمیته امداد نعمتی الهی است و باید قدر آن دانسته شود. حاجتهای مردم از نعمتهای خداوند هستند و رسیدگی به آنها وظیفهای انسانی و دینی است.
امام جمعه دهدشت با انتقاد از کمکاری در معرفی خدمات کمیته امداد، خواستار برنامهریزی رسانهای برای انعکاس فعالیتهای این نهاد شد و تأکید کرد: زحمات امدادگران باید در جامعه دیده شود تا نگاه عمومی نسبت به این نهاد تقویت شود.
وی با اشاره به ضرورت پایش مددجویان، گفت: برخی افراد تحت پوشش، مستحق واقعی نیستند و در مقابل، نیازمندان واقعی از خدمات محروم ماندهاند. بازنگری در نظام حمایتی و شناسایی دقیقتر افراد مستحق باید در اولویت قرار گیرد.
حجت الاسلام وحدانی فر همچنین بر لزوم توجه به اشتغال و خودکفایی مددجویان تأکید کرد و گفت: سن پایین برخی مددجویان نشاندهنده ضعف در ایجاد اشتغال توسط سایر نهادهاست. بانکها باید در پرداخت تسهیلات اشتغال، کمیته امداد را در اولویت قرار دهند.
وی خواستار توجه ویژه به دانشآموزان و دانشجویان نخبه تحت پوشش شد و تصریح کرد: حمایت هدفمند از استعدادهای درخشان میتواند آیندهساز کشور باشد و خروجی آن، نیروهای متخصص و متعهد خواهد بود.
امام جمعه دهدشت در پایان، بر ضرورت تقویت شورای زکات استان، اجرای برنامههای فرهنگی برای کارکنان کمیته امداد و خانوادههایشان، و توجه مددکاران به مسائل فرهنگی و روانشناختی خانوادههای تحت پوشش تأکید کرد.
نظر شما