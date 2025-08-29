  1. استانها
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

درخشش معلم گناوه‌ای در جشنواره ملی اصلاح روش‌های آموزش

بوشهر- مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: بانوی آموزگار این شهرستان در جشنواره ملی اصلاح روش‌های آموزش در میان برترین‌های کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مرحله کشوری جشنواره اصلاح روش‌های آموزش اظهار کرد: «محدثه باوی» آموزگار پایه اول ابتدایی دبستان شاهد حضرت رقیه (س) گناوه پس از کسب مقام اول استانی و راهیابی به مرحله کشوری، بر اساس اعلام دبیرخانه کشوری این جشنواره موفق به کسب رتبه دوم کشوری در درس فارسی شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه این موفقیت ارزشمند را به جامعه فرهنگیان استان و شهرستان، تبریک گفت و افزود: درخشش همکار فرهنگی ما در سطح ملی بیانگر توانمندی، خلاقیت و تعهد وی در مسیر ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان است.

عبداله باور ابراز امیدواری کرد: با همت و تلاش مستمر همکاران، آموزش و پرورش شهرستان گناوه خواهد توانست گام‌های مؤثری در مسیر بهبود و پیشرفت بردارد.

