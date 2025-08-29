به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مرحله کشوری جشنواره اصلاح روش‌های آموزش اظهار کرد: «محدثه باوی» آموزگار پایه اول ابتدایی دبستان شاهد حضرت رقیه (س) گناوه پس از کسب مقام اول استانی و راهیابی به مرحله کشوری، بر اساس اعلام دبیرخانه کشوری این جشنواره موفق به کسب رتبه دوم کشوری در درس فارسی شد.



مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه این موفقیت ارزشمند را به جامعه فرهنگیان استان و شهرستان، تبریک گفت و افزود: درخشش همکار فرهنگی ما در سطح ملی بیانگر توانمندی، خلاقیت و تعهد وی در مسیر ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان است.

عبداله باور ابراز امیدواری کرد: با همت و تلاش مستمر همکاران، آموزش و پرورش شهرستان گناوه خواهد توانست گام‌های مؤثری در مسیر بهبود و پیشرفت بردارد.