مکانیسم ماشه توطئه دیگری از حلقه زنجیره های مرتبط با رژیم صهیونی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج، به تحلیل آخرین توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی «آلمان، فرانسه و انگلیس» اظهار کرد: این اقدام، جنایتی دیگر از سوی خائنان تاریخ است که حلقه‌ای از یک زنجیره توطئه بزرگ‌تر و مرتبط با رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران است، زیرا آنان پس از شکست در عرصه‌های مختلف، به دنبال راهی جدید برای ضربه زدن به نظام هستند.

وی با تأکید بر غیرقانونی بودن این اقدام افزود: این حرکت، نمونه‌ای آشکار از قلدری و استعمارگری است که سال‌هاست علیه ایران اعمال می‌شود و کشورهایی که خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند، ایران مستقل و مسلمان را هدف فشار قرار می‌دهند.

امام جمعه یاسوج با بیان پرسشی مبنی بر اینکه چرا برای جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین یا کشتار مردم یمن توسط عربستان، هیچ مکانیسمی فعال نمی‌کنند، ادامه داد: دشمن از مسئله هسته‌ای تنها بهانه‌ای ساخته است تا پیشرفت علمی و دستیابی ایران به دانش و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را متوقف کند. اما ملت ایران در این عرصه نیز تا رسیدن به تمام حقوق مسلم خود، مقاومت خواهد کرد و عقب‌نشینی نخواهد کرد.»

شهادت شهیدان رجایی و باهنر نقشه آمریکا بود

وی به تطبیق تاریخی توطئه‌های دشمن از شهید بهشتی تا امروز پرداخت و گفت: شنبه آینده مصادف است با سالگرد جنایت منافقین و شهادت مظلومانه جمعی از بزرگان نظام شهید رجایی و باهنر، این انسان‌های شرور با افکار شرارت‌آمیز و انحرافی، دست به چنین جنایتی علیه مسئولین بلندپایه نظام اسلامی زدند که البته این اقدام در نقشه‌ای کلان ترتیب داده شده توسط آمریکا و ایادی آن صورت گرفت.

آیت الله حسینی تصریح کرد: دشمنان با این جنایت، خسارت‌های زیادی به کشور وارد کردند و هدف نهایی آنان سقوط نظام اسلامی بود. آنان تصور می‌کردند با شهادت شخصیتی بزرگ مانند شهید رجایی و باهنر و شهید بهشتی که جایگاهی بی‌بدیل در مدیریت فرهنگی و اجتماعی کشور داشت، کشتی نظام به گل خواهد نشست؛ اما غافل از آن که خون شهدا، راه را ادامه می‌دهد و ضایع نمی‌شود. ما معتقدیم یکی از عوامل خنثی‌کننده توطئه‌ها برای سقوط نظام، همان خون پاک شهداست و دشمن در همه این عرصه‌ها به برکت این خون‌ها ناکام مانده است. امروز نیز همین تروریست‌ها و منافقین، مورد حمایت کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند.

وی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های هفته آینده و تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، گفت: آغاز امامت حضرت مهدی (عج) را تبریک و تهنیت می‌گوئیم و ما افتخار می‌کنیم که هزار و صد و هشتاد و هفت سال است زیر سایه امام زمان زندگی می‌کنیم و برکت وجود مقدس ایشان است که باعث تداوم حیات اسلام ناب است.

امام جمعه یاسوج در توضیح فلسفه غیبت افزود: غیبت امام عصر (عج) در تاریخ ادیان سابقه دارد؛ حضرت عیسی (ع) نزدیک به دو هزار سال و حضرت خضر (ع) بیش از هزار و سیصد سال در غیبت به سر بردند و وقتی دشمنان قصد کشتن حضرت عیسی (ع) را داشتند، خداوند او را نجات داد و به آسمان برد. این سنت الهی است که اولیای خود را حفظ می‌کند.

تلاش شود ربا را از جامعه بزداییم

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: ربا از محرمات قطعی اسلام است و آثار بسیار مخربی بر اقتصاد خانواده و اقتصاد کلان کشور دارد و باید تلاش کنیم این گناه بزرگ را از جامعه خود بزداییم.

آیت الله حسینی به سالروز ازدواج پیامبر اکرم (ص) با حضرت خدیجه (س) اشاره کرده و افزود: ثمره این ازدواج مبارک، بر اساس نقل مشهور، سه پسر و چهار دختر بود که در مورد تعداد و اسامی آنان میان مورخان اختلافاتی وجود دارد اما مسلم آن است که حضرت فاطمه زهرا (س) ثمره این پیوند در دوران پس از بعثت بود.

رئیسعلی دلواری علیه استعمار انگلیس قیام کرد

وی همچنین به سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری در دوازدهم شهریور ۱۲۹۴ اشاره و بیان کرد: وی از مبارزان علیه استعمار انگلیس بود که پس از اشغال بوشهر، از سوی علمای زمان مأموریت یافت تا منطقه را از دست انگلیسی‌ها خارج کند و در این راه تلفات زیادی به نیروهای متجاوز وارد آورد؛ اما متأسفانه توسط جاسوسان داخلی و خائنان ایرانی به شهادت رسید.

امام جمعه یاسوج با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: همیشه در تاریخ افرادی خائن و خاک‌برسر وجود داشته‌اند که برای منافع شخصی، عزت و استقلال خود و ملتشان را به بیگانه فروخته‌اند. اینان با فریب دشمن، خود را در خدمت اهداف آنان قرار داده‌اند. گاهی طمع آنان به قدری زیاد است که حاضرند برای رسیدن به قدرت، هر ذلتی را بپذیرند، اما ملت ایران با غیرت و شجاعت، هرگز زیر بار ظلم نرفته و نخواهد رفت.