به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار ظهر جمعه در مراسم هفتمین روز شهادت شهدای امنیت و مدافعان وطن در ایرانشهر، گفت: امروز در این مراسم یاد و خاطره شهدای والامقام شهر، شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی، مدافع حرم و شهدای مدافع امنیت، به ویژه شهدای شهرستان ایرانشهر گرامی داشته شد.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان افزود: امنیت یکی از نعمت‌های الهی است و هر چند برخی نگرانی‌ها در مدت اخیر وجود داشت، اما تلاش نیروهای انتظامی و اطلاعاتی باعث شده است تا امنیت روانی مردم تضمین شود.

سردار جوکار تاکید کرد: با هم‌افزایی و اقدامات نیروهای امنیتی، شبکه‌های پیچیده و وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن شناسایی و منهدم شده‌اند و هیچ تهدیدی نمی‌تواند مردم استان را از پای درآورد.

فرمانده انتظامی جنوب استان تصریح کرد: مردم استان سیستان و بلوچستان با غیرت و وفاداری خود اجازه تعرض به سرزمین و امنیت خود را نخواهند داد و نیروهای انتظامی تا پای جان در کنار مردم خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: خون شهدای والامقام، اراده و عزم مردم را برای حفاظت از وطن تقویت می‌کند و دشمنان باید بدانند که امنیت استان با حضور نیروهای غیور تضمین شده است