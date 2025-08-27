رضا عنایتی: هدف ما بازگرداندن سایپا به لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال سایپا درباره اهداف این تیم در فصل پیشرو اظهار داشت: امیدوارم امسال با یک همدلی خوب بتوانیم اهداف باشگاه سایپا را تحقق ببخشیم. به اعتقاد من، همدلی و حمایت در کنار یک تیم میتواند نقش تعیینکنندهای در موفقیت داشته باشد. جای خالی سایپا در لیگ برتر سالهاست احساس میشود و امیدوارم در پایان فصل جاری بتوانیم نام بزرگ این باشگاه باسابقه را دوباره به سطح اول فوتبال کشور برگردانیم.
وی ادامه داد: مطمئناً امسال تمام توان و انرژی خود را به کار خواهیم گرفت. راه دشواری پیشروی ماست، اما تلاش میکنیم تا گام به گام به اهداف تعیینشده نزدیک شویم. همه بازیها برای ما سخت خواهد بود، چرا که در لیگ دسته اول تیمهای زیادی با انگیزه بالا حضور دارند. شروع قدرتمند در چنین شرایطی آسان نیست اما باید با قدرت کار را آغاز کنیم. در کنار این مسائل، موضوع ورود سیستم VAR به لیگ دسته اول نیز اهمیت زیادی دارد. نبود این فناوری داوری کار را سختتر میکند، با این حال امیدوارم در آینده شاهد حضور VAR در بازیهای این سطح باشیم.
عنایتی همچنین درباره سیاست باشگاه در حوزه بازیکنسازی تاکید کرد: ما روی آکادمی سایپا حساب ویژهای باز کردهایم. یکی از اهداف اصلی ما کاهش هزینهها و سرمایهگذاری روی استعدادهای جوان است. در این خصوص جلسات متعددی برگزار کردهایم و قصد داریم شرایطی فراهم کنیم تا بازیکنان جوان بیشتری از دل آکادمی سایپا به سطح اول فوتبال ایران معرفی شوند. این مسئله هم به سود باشگاه است و هم میتواند به آینده فوتبال کشور کمک کند.
