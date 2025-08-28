  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۶

هفته اول لیگ دسته اول؛

مس شهربابک چراغ اول را روشن کرد؛ یک دیدار برگزار نشد

تیم فوتبال مس شهربابک در هفته اول لیگ دسته اول، مقابل حریف خود به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول لیگ دسته اول فوتبال شامگاه پنجشنبه ۶ شهریور با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد.

در اولین دیدار دو تیم مس سونگون و هوادار باید از ساعت ۱۹ رو در روی هم قرار می‌گرفتند اما علی‌رغم حضور هر دو تیم در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه، به دلیل نقص مدارک تیم فوتبال مس سونگون، این دیدار برگزار نشد و جهت تصمیم‌گیری به کمیته مسابقات ارجاع داده شد.

تیم‌های مس شهربابک و پارس جنوبی جم به مصاف هم رفتند که مسی‌ها موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک میهمان خود را شکست دهند. محمدحسین باصری و علی اکبر کربلایی برای مس و همایون افتخاری برای پارس جنوبی گلزنی کردند.

بازی تیم‌های سایپا - مس کرمان و نساجی - پالایش نفت بندرعباس با نتیجه مشابه بدون گل خاتمه یافت.

نتایج دیدارهای روز اول هفته نخست لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* مس سونگون - هوادار (برگزار نشد)

* مس شهربابک ۲ - پارس جنوبی جم یک

* سایپا صفر - مس کرمان صفر

* نساجی صفر - پالایش نفت بندرعباس صفر

* داماش - صنعت نفت آبادان (در حال برگزاری)

