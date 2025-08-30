افتتاح و کلنگ زنی ۵۱ طرح راهداری و حمل و نقل جاده ای در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پیمانجو صبح شنبه در افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های راهداری شهرستان گچساران اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت ۲۴ طرح با اعتباری بالغ بر ۶۳۴ میلیارد تومان افتتاح و ۲۷ پروژه با مبلغ ۱,۶۳۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود.

وی افزود: احداث دوربرگردان غیر هم سطح تقاطع امام زاده جعفر با اعتباری ۹۰ میلیارد تومان به نمایندگی از چهار طرح و با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری و حمل و نقل شهرستان گچساران به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد اجرای طرح بهسازی و تعریض جاده قدیم بهبهان-گچساران و گلزار شهید گمنام روستای اسلام‌آباد در قطعه دوم آغاز را از دیگر طرح‌های کلنگ زنی در شهرستان گچساران نام برد.

وی اضافه کرد: این طرح به طول ۵ هزار و ۷۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۶۳ میلیارد تومان اجرا می‌شود و یکی از طرح‌های مهم راهداری برای ارتقای ایمنی و بهبود تردد در این مسیر است.