  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۲

وزش باد و غبار محلی در خراسان شمالی پیش‌بینی شد

وزش باد و غبار محلی در خراسان شمالی پیش‌بینی شد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد جو استان تا پایان هفته نسبتاً پایدار خواهد بود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر این اساس، آسمان خراسان شمالی عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود و در ساعات صبحگاهی احتمال وقوع غبار صبحگاهی وجود دارد.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد را خواهیم داشت و برای امروز در اغلب مناطق نیمه شرقی خراسان شمالی وزش باد شدید همراه با غبار محلی انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به جهت جریانات جوی، از اواخر وقت امشب تا بعدازظهر فردا وقوع غبار و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در نیمه شرقی استان دور از انتظار نیست.

داداشی بیان کرد: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته تغییرات جزئی در دمای بیشینه رخ خواهد داد و تا اواسط هفته کاهش نسبی دمای کمینه پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر 6574159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها