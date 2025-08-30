نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر این اساس، آسمان خراسان شمالی عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود و در ساعات صبحگاهی احتمال وقوع غبار صبحگاهی وجود دارد.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد را خواهیم داشت و برای امروز در اغلب مناطق نیمه شرقی خراسان شمالی وزش باد شدید همراه با غبار محلی انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به جهت جریانات جوی، از اواخر وقت امشب تا بعدازظهر فردا وقوع غبار و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در نیمه شرقی استان دور از انتظار نیست.

داداشی بیان کرد: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته تغییرات جزئی در دمای بیشینه رخ خواهد داد و تا اواسط هفته کاهش نسبی دمای کمینه پیش‌بینی می‌شود.