به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی جعفری اعلام کرد: این حادثه رانندگی در ساعات پایانی روز دوشنبه، چهارم اسفند ماه، حوالی ساعت ۱۳:۴۵ به وقت محلی، در مسیر روستایی میان اسلام‌آبادغرب و حسن‌آباد رخ داد.

وی جزئیات این تصادف را تشریح کرد و گفت: برخورد شدید میان یک دستگاه خودرو سواری پراید و یک دستگاه کامیون باری از نوع ماک، متأسفانه تلفات جانی به همراه داشت.

سرهنگ جعفری با تأیید خبر تلفات، اظهار داشت: در اثر شدت این تصادف، راننده خودروی پراید و دو نفر از سرنشینان آن در دم جان خود را از دست دادند و اجساد به پزشکی قانونی منتقل گردید.

رئیس پلیس راه استان با استناد به نتایج اولیه بررسی‌های کارشناسان پلیس راه، علت اصلی وقوع این سانحه تلخ را «تجاوز به چپ» از سوی خودروی پراید اعلام کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، از کلیه رانندگان محترم استان خواست تا ضمن پرهیز جدی از هرگونه تخلف از جمله سرعت غیرمجاز و سبقت‌های ناایمن، با رعایت دقیق مقررات، از تکرار چنین حوادث ناگواری جلوگیری نمایند.