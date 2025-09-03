  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

محکومیت استقلال خوزستان در کمیته تعیین وضعیت

محکومیت استقلال خوزستان در کمیته تعیین وضعیت

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه را اعلام و باشگاه استقلال خوزستان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت مجید خزایی از باشگاه مس سونگون ورزقان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت مبینا خدادادی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۸ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت حمیدرضا انصاری از باشگاه یاران سلامت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۷ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

کد خبر 6578436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها