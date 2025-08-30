استقلال و ثبت آماری درخشان با هدایت ساپینتو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر در دیداری پرگل و تماشایی مقابل ذوب‌آهن اصفهان قرار گرفت و این بازی با تساوی ۳ بر ۳ خاتمه یافت.

آبی‌پوشان پایتخت در جریان این مسابقه نمایشی مالکانه و متفاوت از سال‌های اخیر خود به اجرا گذاشتند. شاگردان ریکاردو ساپینتو موفق شدند ۶۰۷ پاس در طول بازی به ثبت برسانند که دقت آن به حدود ۸۵ درصد رسید. این آمار در کنار ثبت ۷۲ درصد مالکیت توپ، نشان از برتری مطلق استقلال در کنترل جریان مسابقه داشت؛ آماری که در سال‌های اخیر کمتر از این تیم دیده شده بود و با حضور ریکاردو ساپینتو روی نیمکت آبی‌ها، شرایط این تیم بهتر از گذشته شده است.

با وجود این برتری آماری، استقلال نتوانست از موقعیت‌های خود به بهترین شکل استفاده کند و دریافت سه گل از ذوب‌آهن مانع کسب پیروزی آبی‌ها شد. این نتیجه تساوی در شرایطی رقم خورد که هواداران استقلال انتظار داشتند تیم محبوب‌شان با توجه به آمار قابل‌توجه مالکیت و پاس، به برتری برسد.

با این حال، عملکرد فنی استقلال در این مسابقه می‌تواند برای کادر فنی نویدبخش باشد؛ چرا که تیم در ابتدای فصل توانسته سبک بازی جدیدی را به نمایش بگذارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر استقلال بتواند همین روند مالکانه را با تمرکز بیشتر در خط دفاع و خط حمله ادامه دهد، در ادامه لیگ نتایج بهتری رقم خواهد خورد.