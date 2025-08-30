ابزار جدید اینستاگرام برای اینفلوئنسرهای با ۱۰۰ هزار فالوئر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اینستاگرام مجموعه‌ای از ابزارهای تازه برای مدیریت پیام‌ها معرفی کرده است. این ابزارها شامل فیلترهای چندگزینه‌ای هستند که به کاربران امکان می‌دهند پیام‌های دریافتی خود را به‌سرعت دسته‌بندی کرده و پیام‌های مهم‌تر را راحت‌تر بیابند.

خالقان محتوای مشهور روزانه صدها پیام دریافت می‌کنند و این قابلیت جدید به آن‌ها کمک می‌کند تا کنترل بیشتری بر پیام‌های خود داشته باشند. این نرم‌افزار به اینفلوئنسرها اجازه می‌دهد هر نوع فیلتری را به دلخواه بیفزایند، اصلاح یا حذف کنند؛ قابلیتی که کارآمدی بالایی به همراه دارد.

علاوه بر این، اینستاگرام گزینه‌ای برای خلق میانبرهای شخصی‌سازی‌شده ارائه کرده که به کاربر امکان می‌دهد فولدر پیام‌های مهم خود را در اولویت قرار دهد. کاربران می‌توانند فولدرهای جدیدی بسازند که بازتاب‌دهنده ترجیحات آن‌ها باشد. این فولدرها نیز بر اساس انواع مختلف پیام‌های پرکاربرد قابل مرتب‌سازی مجدد هستند.

این پلتفرم مدعی است مجموعه ابزارهای مذکور به خالقان محتوا کمک می‌کند تا هم خلاقیت خود را بهتر کشف و هم جریان کاری متناسب با نیازشان را طراحی کنند.

البته این مجموعه ابزار فعلاً تنها برای اینفلوئنسرهایی با بیش از ۱۰۰ هزار دنبال‌کننده ارائه شده است. کاربران عادی باید فعلاً با همان اینباکس فعلی کنار بیایند. با این حال، اینستاگرام برخی قابلیت‌های تازه را برای حساب‌های حرفه‌ای و کاربران عادی هم عرضه کرده است؛ از جمله نقشه‌ای بحث‌برانگیز برای ردیابی موقعیت دوستان، و نرم‌افزاری که به افراد اجازه می‌دهد پیشنهادهای محتوایی خود را به‌طور کامل بازتنظیم کنند.