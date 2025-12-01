به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر دوشنبه آئین افتتاح طرحهای مهم صنعت آب و برق با اشاره به بهرهبرداری ۴۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در اصفهان اظهار کرد: این پروژهها نشاندهنده عزم جدی برای کاهش وابستگی در زیرساختهای حیاتی کشور و حرکت به سمت تولید پایدار انرژی است.
استاندار اصفهان عدالتمحوری و توازن منطقهای را از ویژگیهای این طرحها عنوان کرد و افزود: توزیع پروژهها در ۹۰ نقطه از کشور بهویژه مناطق کمتر برخوردار، زمینهساز تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و کاهش فاصلههای توسعهای خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای این طرحها در شرایط سخت تحریمها تأکید کرد: تحقق چنین پروژههای بزرگی نشانگر ایستادگی، خلاقیت و توان داخلی است و تلاش متخصصان، کارگران و مدیران صنعت آب و برق نقش تعیینکنندهای در این مسیر داشته است.
جمالینژاد تلفیق پروژههای آب و برق در پویش ایران آباد را اقدامی راهبردی دانست و گفت: این ترکیب هوشمندانه بیانگر نگاه بلندمدت کشور برای مدیریت بهینه منابع آب و توسعه انرژیهای پاک است؛ رویکردی که منافع آن برای نسلهای آینده پایدار خواهد ماند.
وی این افتتاحها را نمادی از امیدآفرینی و آیندهنگری توصیف کرد و افزود: دستاوردهای بهدستآمده مسیر حرکت ایران به سوی آیندهای آبادتر و روشنتر را ترسیم میکند و برای جوانان پیامآور ظرفیتها و فرصتهای گسترده داخلی است.
استاندار اصفهان در ادامه از تمامی نیروهای فعال در این پروژهها قدردانی کرد و گفت: به ثمر رسیدن این طرحها در دشوارترین شرایط حاصل تلاش و عزم جمعی زنان و مردان خدوم این صنعت است.
جمالینژاد تأکید کرد: ایران آباد فقط یک شعار نیست بلکه تجلی اراده ملت برای ساختن کشور بر پایه قدرت داخلی و عدالتمحوری است.
