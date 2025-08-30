  1. استانها
  2. سمنان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

۹۵ درصد مطالبات گندم کاران استان سمنان پرداخت شد

سمنان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندم کاران استان خبر داد و گفت: این روند همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم تحصیلی ظهر شنبه در بازدید از انبار سیلو گندم سمنان با بیان اینکه ۹۵ درصد مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده است، ابراز داشت: این آمار تا پایان هفتم شهریور ماه است.

وی افزود: رقم پرداختی مطالبات گندم کاران استان سمنان ۱۲ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۷۴۴ هزار ریال تا کنون بوده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه روند پرداخت همچنان ادامه دار است، ابراز داشت: تاکنون ۶۰ هزار و ۷۰۳ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

تحصیلی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای فصل خرید گندم ۱۱ میلیارد و ۸۱۳ میلیون و ۷۴۴ هزار ریال به گندم کاران استان سمنان پرداخت شده است.

وی افزود: تلاش شد تا با پرداخت به موقع طلب گندم کاران ایجاد انگیزه و توان مالی برای سال آتی کشاورزان ایجاد شود.

