واکسن آنفلوانزا برای بیماران خاص رایگان است

سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اوضاع توزیع واکسن آنفلوانزا در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: واکسن آنفلوانزا امسال همانند گذشته با مجوز سازمان غذا و دارو توزیع میشود و دانشگاههای علوم پزشکی نقشی در فرآیند تأمین و توزیع ندارند و داروخانههای وابسته به دانشگاهها تنها بهعنوان مراکز توزیع عمل میکنند، اما شرکتهای دارویی موظف به تأمین واکسن هستند.
وی خاطر نشان کرد: واکسن آنفلوانزا برای بیماران خاص رایگان خواهد بود و بنیاد بیماران خاص مسئولیت تأمین و توزیع رایگان آن را برعهده دارد.
