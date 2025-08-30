پروژه گازرسانی به سرخون افتتاح شد؛ برخورداری ۱۷۲۴ خانوار از گاز خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آئین افتتاح پروژه گازرسانی به روستای سرخون در ششمین روز از هفته دولت اظهار داشت: امروز شاهد بهرهبرداری از طرح گازرسانی به این منطقه هستیم که در قالب اجرای ۹۹ کیلومتر شبکه و نصب یکهزار و ۵۰۰ انشعاب، جمعیتی بالغ بر ۱۷۲۴ خانوار را تحت پوشش قرار میدهد.
وی افزود: این پروژه با اعتباری بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان اجرا شده و در کنار آن ۹ روستای دیگر نیز در قالب طرح بزرگ گازرسانی در چرخه کاری شرکت گاز قرار گرفتهاند.
استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها در سرخون خاطرنشان کرد: این منطقه یکی از اراضی حاصلخیز استان است که امروز روند تبدیل شدن به یک باغشهر و کانون گردشگری را طی میکند و تأمین زیرساختهایی نظیر گاز، آب، راه ایمن و برق پایدار میتواند بستر مناسبی برای رونق کشاورزی، توسعه گردشگری و شکوفایی اقتصادی این منطقه فراهم کند.
آشوری تازیانی تصریح کرد: گازرسانی به سرخون نهتنها رفاه مردم را افزایش میدهد بلکه یکی از مطالبات اصلی آنها برای ایجاد زیرساختهای مطمئن گردشگری و کشاورزی را محقق کرده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان شرکت گاز و همه دستاندرکاران اجرای این پروژه گفت: روند گازرسانی در نقاط مختلف استان از جمله شهرستانهای قشم، بستک، بندرخمیر و حاجیآباد نیز با قوت ادامه دارد و در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از طرحهای مهم دیگری خواهیم بود.
