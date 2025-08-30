خراسان رضوی در رتبه دوم کسب نمرات برتر کنکور امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، بالاخره انتظارها به سر رسید و نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد.

نتایج نشان می‌دهد تهرانی‌ها بیشتر از همه کرسی‌های نفرات برتر در کنکور امسال را در اختیار داشتند و داوطلبین خراسان رضوی در مقام دوم ایستادند.