خراسان رضوی در رتبه دوم کسب نمرات برتر کنکور امسال

مشهد- نتایج نشان می‌دهد تهرانی ها بیشتر از همه کرسی‌های نفرات برتر در کنکور امسال را در اختیار داشتند و داوطلبین خراسان رضوی در مقام دوم ایستادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بالاخره انتظارها به سر رسید و نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد.

