جهاد تبیین عاشورا را زنده نگه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل زارعی شنبه شب در جمع کارکنان انتظامی شهرستان بهشهر با تسلیت ایام اسارت اهلبیت امام حسین (ع)، بر اهمیت «جهاد تبیین» در انتقال پیام عاشورا تأکید کرد و اظهار داشت: عاشورا دو مرحله داشت، مرحله نخست جهاد با شمشیر که با شهادت سیدالشهدا (ع) پایان یافت و مرحله دوم جهاد تبیین که امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) پرچمدار آن بودند و اگر این مرحله با دقت و ایثار دنبال نمیشد، حادثه کربلا اثرگذاری امروز را نداشت.
وی ادامه داد: تلاش اهلبیت (ع) در تبیین حقیقت عاشورا سبب شد پیام این واقعه بزرگ نه تنها در همان زمان، بلکه تا امروز زنده بماند و همچنان پس از گذشت قرنها دلهای میلیونها انسان با آن همراه باشد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حساسیت کار نیروهای انتظامی، توصیه کرد: ارتباط با قرآن کریم، ادعیه و بهرهگیری از راهنمایی استادان اخلاق، میتواند بهترین راه برای صیانت از خود در برابر خطاها باشد.
وی داشتن روحیه جهادی، بصیرت سیاسی نافذ، قانونمداری و طهارت مالی را از شاخصههای اصلی نیروی مسلح در تراز انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: این ویژگیها صرفاً به نیروهای مسلح محدود نیست و کارکنان دستگاه قضا نیز باید از همین ویژگیها برخوردار باشند.
زارعی مأموریت نیروهای مسلح را بسیار حساس توصیف کرد و گفت: حضور به موقع نیروها در صحنه، موجب آرامش روانی جامعه است و هر مجرمی که دستگیر میشود، به نوعی اعتماد مردم به نظام تقویت میشود.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران ادامه داد: به همین دلیل، قانون اساسی سازمان قضائی نیروهای مسلح را پیشبینی کرده تا علاوه بر رسیدگی به تخلفات احتمالی، نظارت مستمر نیز داشته باشد؛ رسیدگیها نیز به صورت قاطع و محرمانه انجام میشود.
وی همچنین با هشدار نسبت به برخی تخلفات رایج تأکید کرد: دریافت وجه یا هدیه در قبال انجام وظیفه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و توقیف غیرقانونی افراد، مصادیقی هستند که قانون برای آنها مجازات سنگین در نظر گرفته است و بر اساس قانون، اخذ وجه به هر عنوان خلاف است و در مواردی میتواند تا پنج سال حبس در پی داشته باشد.
وی گفت: همچنین استفاده رایگان از کالا و خدمات، مصداق سوءاستفاده از موقعیت شغلی است و در قالب ماده ۱۲۶ قانون مجازات نیروهای مسلح پیگیری میشود.
حجت الاسلام زارعی یادآور شد: توقیف افراد بدون دلیل قانونی نیز مجاز نیست و قانون اساسی بر صیانت از حیثیت، آبرو و آزادیهای مشروع افراد تأکید دارد.
