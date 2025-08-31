به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام منوچهر رئیسی در جلسه شورای مدیران تبلیغات اسلامی استان، با اشاره به شرایط حاضر و تهاجم فرهنگی دشمن، بر لزوم عزم جهادی و فعالیت شبانه‌روزی تاکید کرد.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه کار فرهنگی در این شرایط حساس، ساعات اداری نمی‌شناسد، اظهار داشت: مدیران تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها واقعاً باید شبانه‌روز دغدغه داشته باشند. در این شرایط، کار موثر، مفید، فنی و مهندسی فرهنگی بیشتر از همیشه مورد نیاز است.

وی با اشاره به سختی کار با امکانات محدود، افزود: با امکانات مادی قلیل کار فرهنگی سخت است آن هم در شرایطی که دشمن با امکانات چندین برابری در حال تهاجم فرهنگی است، اما هرکسی که نقش راهبری در منطقه‌ای دارد، می‌تواند کار و تلاش کند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی ایلام، فضای حاکم بر اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام را صمیمی توصیف کرد و گفت: مدیرکل محترم به هر شکل ممکن مطالب را پیگیری کرده و در خدمت مجموعه هستند.

حجت الاسلام رئیسی در ادامه با قدردانی از زحمات مدیران شهرستانی، تاکید کرد: زحمتی که دوستان می‌کشند قابل تقدیر است، اما در این برهه حساس باید بیش از پیش کار کرد.

وی با اشاره به نقش مهم دستگاه فرهنگی در تبیین مسائل برای نسل جوان، خاطرنشان کرد: مردم نگاه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی دارند. بسیاری از جوانان و نوجوانان نسبت به برخی مسائل آگاهی ندارند و ما باید برای آنها تبیین کنیم. تبیین، آیتم‌های خودش را می‌طلبد و نیازمند تلاش بیشتر است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام در پایان از مدیران خواست، با روحیه آتش به اختیار و با استناد به اسناد بالادستی، تلاش خود را افزایش داده و بصورت جهادی فعالیت‌های فرهنگی خود را ادامه دهند.