نیما حسین‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد شیلات استان در دولت چهاردهم اظهار داشت: تولید ۱۱۹ هزار تن انواع آبزیان باعث شد مازندران جایگاه نخست کشور در حوزه آبزی‌پروری را حفظ کند.

وی افزود: تولید ۲۸۰۰ تن ماهیان خاویاری بیش از نیمی از تولید این نوع ماهی در کشور را شامل می‌شود و استان در این بخش رتبه اول را دارد.

وی با بیان اینکه پرورش ماهی در قفس‌های دریایی از مصادیق برنامه اقتصاد دریا محور است، گفت: تاکنون دو هزار تن از هشت هزار تن ظرفیت پیش‌بینی شده به مرحله تولید رسیده است و پرورش ماهیان گرم‌آبی با تولید ۹۵ هزار تن جایگاه مازندران در رتبه نخست کشور را تثبیت کرده است.

سرپرست شیلات مازندران همچنین درباره صید و صیادی توضیح داد: ۲۵ هزار تن صید دریای خزر با مشارکت صیادان انجام شد و دو مرکز بازسازی ذخایر آبزیان در استان فعال هستند و در مرکز شهید رجایی ۸۵ میلیون قطعه ماهی دریایی تولید و رهاسازی شد و ۷۰۰ هزار قطعه ماهی خاویاری تکثیر و پرورش یافت.

حسین‌زاده در پایان تأکید کرد: پرورش ماهی در قفس به شکل کلونی‌های بزرگ، هر کدام با ظرفیت ۱۵۰۰ تن و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، محصولات صادرات‌محور تولید می‌کند و مشارکت فعال جامعه صیادی در موفقیت این طرح اهمیت ویژه‌ای دارد.