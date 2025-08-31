به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد صفر نژاد شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بردسکن اظهار کرد: حفظ وحدت و همدلی در جامعه، کلید موفقیت در برابر تهدیدات دشمن است.

فرماندار بردسکن با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام در بین آحاد جامعه افزود: حفظ وحدت و همدلی باید در اولویت همه باشد چرا که دشمن در اتفاقات اخیر نتوانست به نیت‌های شوم خود برسد و مردم با همدلی و همراهی پای کار آمدند و توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشتند.

وی با انتقاد از برخی حواشی و کم‌توجهی‌ها افزود: متأسفانه برخی افراد وقت‌شناس نیستند و مسائلی را مطرح می‌کنند که به ضرر نظام و کشور است، ما در شهرستان توانستیم بین ارکان مختلف حاکمیت انسجام را حفظ کنیم و باید این روند ادامه داشته باشد.

صفر نژاد با بیان اینکه مدیران باید از ورود به مسائل حاشیه‌ای خودداری کرده و تمرکز خود را بر خدمت به مردم قرار دهند، گفت: افرادی که مسائل جناحی را بر مسائل ملی مقدم می‌دارند خیانت کار هستند.

فرماندار بردسکن ضمن قدردانی از مردم شهرستان بابت همراهی و صبرشان در برابر کمبودها و مشکلات گفت: مردم با وجود برخی ناترازی‌ها و کمبودها، همواره پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند.

وی همچنین خواستار مدیریت بهتر ناترازی‌ها شد و گفت: نامه‌ای به مدیران ادارات ارسال شده است تا گزارش سه ماهه خود را با مستندات دقیق ارائه دهند که متأسفانه تاکنون تنها ۱۵ مدیر گزارش خود را ارسال کرده‌اند که جای تأسف دارد.

صفرنژاد ادامه داد: انتظار دارم گزارش‌ها دقیق و مستند باشند، چرا که این گزارشات ملاک ارزیابی عملکرد مدیران قرار خواهد گرفت.

فرماندار بردسکن با اشاره به اقدامات شاخص انجام شده در شهرستان بیان کرد: برنامه‌های عملیاتی باید مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی شهرستان باشند و تلاش‌ها در این زمینه ادامه داشته باشد.

وی از زحمات ادارات در هفته دولت تقدیر کرد و خواستار ادامه روند تلاش‌ها شد و افزود: شوراهای اسلامی باید فضایی متحد برای همکاری با دهیاران فراهم کنند تا تمرکز بر خدمات شهری و روستایی و جلب رضایت مردم باشد.

صفرنژاد از آغاز عملیات اجرایی راه ارتباطی بردسکن به خلیل‌آباد با پیگیری حجت الاسلام نیک بین نماینده مردم بردسکن در مجلس شورای اسلامی خبر داد و از اقدامات بسیج سازندگی در جذب قیر برای مناطق محروم قدردانی کرد.

فرماندار بردسکن خطاب به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ضمن تبریک روز کارمند تأکید کرد: کارمندان باید با سعه صدر و تکریم ارباب رجوع به وظایف خود عمل کنند، لذا مردم ممکن است با برخی کمبودها کنار بیایند اما بی‌عدالتی و برخورد نامناسب قابل تحمل نیست.

وی از ۲۲ مدیر شهرستان که به عنوان نماینده فرماندار به روستاها سفر کرده و عملکرد نظام را برای مردم تبیین کرده‌اند تشکر و تأکید کرد: مدیران باید با مردم با ملاطفت سخن بگویند و همواره گوش شنوا داشته باشند.

در پایان این جلسه نیز از ۴۵ کارمند نمونه شهرستان بردسکن با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این جلسه محمد حسین مدیح شهردار بردسکن، علی اکبر یوسفیان رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و مهدی مسروری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عملکردی از برنامه‌های هفته دولت را ارائه دادند.