به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد نیکبین شامگاه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش بردسکن که با حضور امام جمعه موقت، فرماندار بردسکن، نیروهای انتظامی و نظامی و مدیر آموزش و پرورش شهرستان خیرین و اعضای شورا برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش نقش کلیدی در آینده اقتصادی و فرهنگی منطقه دارد.
نماینده مردم بردسکن، کاشمر، خلیل آباد و کوهسرخ گفت: مسیر توسعه کشور از دل هنرستانها و مهارتآموزی میگذرد و آموزش و پرورش باید با رویکرد مهارتمحور تقویت شود.
وی با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی و سند تحول بنیادین، افزود: لازم است با توسعه رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش در شهرستان، جوانان را برای ورود به بازار کار توانمند کنیم و از تمرکز بیش از حد بر رشتههای نظری بکاهیم.
نیک بین با اعلام اینکه اعتبارات قابل توجهی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است، گفت: اعتبارات خوبی به آموزش و پرورش شهرستانهای ترشیز تخصیص یافته که از مدیران انتظار میرود که پروژههای اولویتدار، بهویژه در حوزه مهارتآموزی، هرچه سریعتر معرفی و عملیاتی شوند.
نماینده مردم بردسکن، کاشمر، خلیل آباد و کوهسرخ همچنین از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی بانکهای صادرات و ملی برای حمایت از آموزش و پرورش ویژه بردسکن خبر داد و افزود: این اعتبارات فرصت مناسبی برای توسعه فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس بهویژه هنرستانها است.
وی با اشاره به آغاز فرآیند مناقصه برای یک پروژه راهسازی به ارزش ۶۳۸ میلیارد تومان در منطقه، آن را یکی از طرحهای مهم عمرانی منطقه دانست و اظهار کرد: زیرساختهای آموزشی، حملونقل و انرژی باید در کنار هم توسعه یابند تا جهش واقعی در منطقه رقم بخورد.
نیک بین به مشکلات تأمین برق چاههای کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: در حال پیگیری با وزیر نیرو هستم تا طرح تولید هزار مگاوات برق پاک در استان خراسان رضوی استارت بخورد که میتواند تحولی بزرگ در حوزه انرژی منطقه ایجاد کند.
