راهکارهای طب ایرانی برای رفع یبوست، خستگی و عطش در تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، مرضیه قرائتی متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی طب ایرانی در فصل تابستان و افزایش دما، دغدغه حفظ سلامتی و پیشگیری از عوارض گرما برای بسیاری از افراد پررنگ میشود. در این میان، طب ایرانی با رویکردی جامع، توصیههای ارزشمندی را برای داشتن تابستانی توأم با آرامش و نشاط ارائه میدهد. دکتر مرضیه قرائتی، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی در برنامه طب ایرانی رادیو سلامت به راهکارهای طب ایرانی برای سلامتی و نشاط در گرمای سوزان اشاره کرد.
قرائتی ادامه داد: یکی از مشکلات شایع پس از سفرهای طولانی یبوست است، افراد از مصرف غذاهای تند، شور، سرخکردنی و غلیظ (غذاهایی که هضم سنگینی دارند) پرهیز کنند. در مقابل، مصرف غذاهای کمروغن، بخارپز و آبپز میتواند به بهبود وضعیت گوارشی کمک کند.
وی همچنین؛ مصرف خاکشیر با آب ولرم را به عنوان راهکاری مؤثر برای رفع یبوست و کوفتگی عضلات معرفی کرد. البته، در صورت بروز اسهال شدید، مراجعه به مراکز درمانی ضروری است.
خداحافظی با کوفتگی و خستگی عضلانی
قرائتی برای کاهش کوفتگی و گرفتگی عضلانی پس از سفر، دو روش کاربردی را پیشنهاد داد و گفت: مالیدن روغن زیتون به کل بدن یا از زانو به پایین میتواند به بهبود گردش خون و رفع خستگی عضلات کمک کند. قرار دادن پاها به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در آب گرم، راهکاری ساده و مؤثر برای تسکین خستگی و کوفتگی است.
تغذیه در تابستان، از کاهش گوشت تا شربتهای گوارا
قرائتی در رابطه با اینکه تابستان فصل غذاهای سبک و گوارا است، هشدار داد: مصرف غذاهای غلیظ، سرخکردنی، چرب، شور، پرادویه، تند و فستفودها در این فصل میتواند منجر به اختلال در هضم شود.
وی تاکید کرد: در تابستان، مصرف گوشت باید به طور کلی کاهش یابد و از گوشت ماهی، گوساله یا شتر به میزان حداقل استفاده شود. برای افرادی که ماهی مصرف میکنند، توصیه میشود که یک تا سه عدد خرما یا دمنوش دارچین یا چای کمرنگ نیز میل کنند تا مزاج غذا متعادل شود.
قرائتی توصیه کرد: در مواجهه با عطش فراوان پس از ورود به منزل، ابتدا صبر کنید تا بدن به آرامش برسد و سپس آب خنک (نه یخ) را جرعه جرعه یا با نی بنوشید.
این متخصص طب ایرانی یادآور شد: شربت آلبالو، شربت زرشک و سکنجبین را به عنوان نوشیدنیهای مفید و گوارا در برنامه روزانه خود بگنجانید.
ورزش و خواب در تابستان، رازهای نشاط و آرامش
قرائتی در رابطه با انجام ورزش در تابستان پیشنهاد کرد: افراد به ورزشهای سبک مانند پیادهروی ملایم در اوایل روز، اواخر روز یا ساعات شب بپردازند. این امر نه تنها به حفظ سلامت جسمانی کمک میکند، بلکه به تنظیم خواب شبانه نیز یاری میرساند. خواب شبانه باید در ساعات ۹ تا ۱۰ شب باشد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین، برای افرادی که صبح زود از خواب بیدار میشوند، یک چرت کوتاه نیم تا یک ساعته در وسط روز، ترجیحاً قبل از ظهر، میتواند به رفع خستگی و افزایش انرژی کمک کند. با رعایت این تدابیر ساده اما مؤثر از دیدگاه طب ایرانی، میتوانیم تابستانی سالم، پرانرژی و به دور از عوارض ناشی از گرما را تجربه کنیم. سلامتی و شادابی شما، آرزوی ماست.
