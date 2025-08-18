قیمت انواع میوه و سبزیجات در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار میوه، سبزیجات و صیفیجات در هفته منتهی به ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد همچنان نرخ هر کیلو گرم خیار حدود ۸۰ هزار تومان است.
بازار میوه
قیمت انواع میوههای تولید داخل در میوه فروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلو گرم آلبالو ۲۲۰ تا ۲۹۸، انگور ۹۹ تا ۱۸۸، انجیر سیاه ۱۹۸، آلو خاکی ۱۴۸، آلو زرد ۱۹۸، آلو شابلون ۱۹۸، پرتقال ۹۸، زردآلو ۲۳۸، زغال اخته ۲۰۰ تا ۲۲۰، سیب ترش ۱۴۸، سیب سبز ۲۲۰، شلیل ۱۵۹ تا ۱۷۸، شلیل انجیر ۱۹۸، گلابی ۱۲۰ تا ۲۳۰، هلو ۱۳۸ تا ۱۹۸ و هلو انجیری ۱۹۵ تا ۲۱۰ هزار تومان در این بازار به فروش میرسد.
در بازار میوههای آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۱۶.۸۰۰ تا ۲۵.۸۰۰، خربزه ۴۹.۸۰۰، جانا ۳۹.۸۰۰ و طالبی ۴۹.۸۰۰ تومان است.
همچنین هر کیلو گرم گردو تازه ۸۸، بادام ۱۸۸ و پسته ۵۸۰ هزار تومان در حال عرضه است.
در بازار میوههای وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۵۹ تا ۱۶۹، انبه ۱۹۸ تا ۲۶۸ و آناناس ۲۳۸ تا ۲۶۸ هزار تومان به فروش میرسد.
بازار سبزیجات
قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلو گرم بادمجان ۳۹.۸۰۰ تا ۵۴.۸۰۰، بامیه ۹۸، خیار ۵۴.۸۰۰ تا ۷۹.۸۰۰، ذرت ۵۸، ذرت ریز ۷۵، سبزی خوردن ۵۵، سیر تازه ۱۷۸ تا ۱۹۸، کاهو ۳۹.۸۰۰ تا ۵۹.۸۰۰، کرفس ۳۹.۸۰۰، کدو مسما ۳۴.۸۰۰، کلم سفید ۲۹.۸۰۰، کلم قرمز ۲۹.۸۰۰ تا ۳۵، کمپوزه ۸۵، گوجهفرنگی ۳۴.۸۰۰، لوبیا سبز ۹۸، لیمو ترش ۱۷۸، فلفل ۱۰۰، فلفل دلمه سبز ۳۹.۸۰۰، فلفل دلمه رنگی ۴۹.۸۰۰، هویج ۳۹.۸۰۰ و هر بسته گوجه زیتونی ۴۰۰ گرمی ۱۵۹ هزار تومان تعیین قیمت شدهاند.
سیبزمینی در این بازار هر کیلوگرم ۲۹.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰، پیاز سفید ۱۹.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۳.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰ تومان به فروش میرسد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار ۳۷ درصد و سبزیجات ۲۷ درصد است.
