کالاهای تولیدی استان سمنان به ۳۶ کشور جهان ارسال شدند

سمنان- مدیرکل گمرک استان سمنان از صادرات ۱۶۲ هزار تن کالای استان به دیگر کشورها خبر داد و گفت: کالاهای تولیدی به ۳۶ کشور ارسال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجیان نژاد صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل گمرک سمنان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۶۲ هزار تن کالا از این استان به دیگر کشورها ارسال شدند، ابراز داشت: این میزان نسبت به پنج ماهه سال قبل ۱۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: کالاهای صادراتی استان اغلب شامل مواردی نظیر سیم و کابل، ماشین لباسشویی، کولر آبی، مصنوعات پلاستیکی، مواد شوینده و غیره است.

مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه محصولات صادراتی استان به ۳۶ کشور دنیا ارسال شدند، ابراز داشت: ترکیه، روسیه، عراق، ارمنستان، افغانستان، آلمان، هند از جمله این کشورها است.

حاجیان نژاد با بیان اینکه ارزش کالاهای صادراتی استان ۸۶ میلیون دلار برآورد شده است، تصریح کرد: ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی ۵۳۵ دلار ارزیابی می‌شود.

وی با بیان اینکه طی مدت مذکور ۱۶ هزار تن کالا از ۲۳ کشور جهان وارد استان سمنان شده است، افزود: ارزش این کالاها که عمدتاً مواد اولیه کارخانه‌ها هستند ۸۷ میلیون دلار است.

