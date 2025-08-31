محکومیت بیش از ۳ میلیارد تومانی ملوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پرونده شکایت ابوالفضل علایی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۱۳ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۵ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۷۱۲ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت الیاس عفادله از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۴ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت سهیل فداکار از باشگاه ملوان بندرانزلی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۴ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۴۳ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت میلاد خدایی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۳۸ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.