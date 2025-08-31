وعده تشکیل تیم فوتبال یاسوج به دلیل مشکلات زیرساختی بی نتیجه ماند

به گزارش خبرنگار مهر محمد بهرامی پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران از پیگیری‌های مستمر برای تشکیل و راه‌اندازی تیم فوتبال در شهر یاسوج خبر داد و گفت: سال گذشته آماده تیمداری در لیگ دسته یک کشور بودیم اما طبق استانداردهای فدراسیون فوتبال، اجازه میزبانی به ما داده نشد.

وی در توضیح دلایل این امر تصریح کرد: علت اصلی این تصمیم، شرایط نامناسب ورزشگاه‌های شهر یاسوج است، ورزشگاه ۱۵ هزار نفری تخریب و تجهیزات آن به سرقت رفته است و ورزشگاه قدیمی تختی فاقد استانداردهای لازم برای میزبانی در سطح لیگ دسته یک است.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز عملیات بازسازی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری، بیان کرد: خوشبختانه پروژه بازسازی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری آغاز شده و اعتبارات بسیار خوب و مناسبی نیز در اختیار مسئولان مربوطه قرار گرفته است البته ورزشگاه به بازی‌های امسال نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه با پیگیری اداره‌کل ورزش و جوانان استان، هرچه سریع‌تر استانداردهای فدراسیون در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری رعایت شود، گفت: با شرایط فعلی حتی امکان حضور در لیگ دسته دو از تیم یاسوج سلب شده است.

بهرامی تصریح کرد: در حال حاضر به ما اجازه حضور در لیگ دسته دو داده نشده و اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است مجبور شویم از لیگ دسته سه کار را آغاز کنیم.

وی در پایان با تأکید بر عزم نهایی برای تشکیل تیم فوتبال، اضافه کرد: به مردم قول می‌دهیم حتماً باشگاه فوتبال تشکیل دهیم و در راستای توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، تمام پشتیبانی‌های لازم به عمل بیاید تا به هدف مطلوب و مورد نیاز مردم که همانا داشتن یک تیم فوتبال قوی است برسیم.