مدیران قرآن و عترت و امور هنری حوزه فرهنگ و ارشاد فارس منصوب شدند

شیراز-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در حکمی سارا گرگین را به عنوان سرپرستی گروه قرآن و عترت و سکینه پروانه را به عنوان سرپرست واحد امور هنری آن اداره کل منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مهدی رنجبر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس؛ سرپرستی گروه قرآن و عترت و همچنین امور هنری به ترتیب به بانوان سارا گرگین و سکینه پروانه واگذار گردید و از زحمات آقایان احمد رضا نداف و هادی ورشویی با اهداء لوح تقدیر تکریم به عمل آمد.

سارا گرگین سرپرستی گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس پیش از این مسئولیت‌های متعددی از جمله مسئول آموزش همکاران، مشاور مدیرکل در امور بانوان و خانواده و همچنین مسئول شورای فرهنگ عمومی را بر عهده داشته است.

همچنین سکینه پروانه سرپرست واحد امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز دارای تخصص‌هایی در کارشناس هنری، امور موسیقی و سینمایی، مالی و اداری، اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد و همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های هنری و فرهنگی، ارزیابی طرح‌ها و حمایت از فعالیت‌های هنرمندان و کارشناس اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز در سوابق وی دیده می‌شود.

