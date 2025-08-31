مدیران قرآن و عترت و امور هنری حوزه فرهنگ و ارشاد فارس منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مهدی رنجبر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس؛ سرپرستی گروه قرآن و عترت و همچنین امور هنری به ترتیب به بانوان سارا گرگین و سکینه پروانه واگذار گردید و از زحمات آقایان احمد رضا نداف و هادی ورشویی با اهداء لوح تقدیر تکریم به عمل آمد.

سارا گرگین سرپرستی گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس پیش از این مسئولیت‌های متعددی از جمله مسئول آموزش همکاران، مشاور مدیرکل در امور بانوان و خانواده و همچنین مسئول شورای فرهنگ عمومی را بر عهده داشته است.

همچنین سکینه پروانه سرپرست واحد امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز دارای تخصص‌هایی در کارشناس هنری، امور موسیقی و سینمایی، مالی و اداری، اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد و همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های هنری و فرهنگی، ارزیابی طرح‌ها و حمایت از فعالیت‌های هنرمندان و کارشناس اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز در سوابق وی دیده می‌شود.