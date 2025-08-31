  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

خانه ووشو شهرستان فاروج با هدف توسعه ورزش‌های رزمی افتتاح شد

خانه ووشو شهرستان فاروج با هدف توسعه ورزش‌های رزمی افتتاح شد

بجنورد- رییس هییت ووشو فاروج گفت: خانه ووشو شهرستان فاروج با مساحت ۱۳۰۰ متر مربع و تجهیزات کاملا افتتاح شد و قرار است به عنوان کمپ حرفه‌ای باشگاه قهرمانان فعالیت کند.

علی دلیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانه ووشو شهرستان فاروج با هدف توسعه و نهادینه‌سازی ورزش‌های رزمی افتتاح شد و قرار است به عنوان کمپ حرفه‌ای باشگاه قهرمانان فعالیت کند.

وی افزود: این سالن ۱۳۰۰ متر مربعی با تجهیزات کامل ساندا، بوکس، تالو و امکانات بدنسازی، فضایی استاندارد برای تمرین و آماده‌سازی ورزشکاران فراهم کرده است.

رییس هییت ووشو فاروج بیلن کرد: فاروج امروز دارای دو ملی‌پوش، چندین قهرمان کشوری و بازیکن لیگ برتری است و هدف از افتتاح این مجموعه، ایجاد کمپ حرفه‌ای برای تمرین بهترین‌ها است.

دلیر همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد خوابگاه ۲۰ تخت‌خوابی و رفع مشکلات گرمایش و سرمایش سالن خبر داد.

کد خبر 6576102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها