علی دلیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانه ووشو شهرستان فاروج با هدف توسعه و نهادینه‌سازی ورزش‌های رزمی افتتاح شد و قرار است به عنوان کمپ حرفه‌ای باشگاه قهرمانان فعالیت کند.

وی افزود: این سالن ۱۳۰۰ متر مربعی با تجهیزات کامل ساندا، بوکس، تالو و امکانات بدنسازی، فضایی استاندارد برای تمرین و آماده‌سازی ورزشکاران فراهم کرده است.

رییس هییت ووشو فاروج بیلن کرد: فاروج امروز دارای دو ملی‌پوش، چندین قهرمان کشوری و بازیکن لیگ برتری است و هدف از افتتاح این مجموعه، ایجاد کمپ حرفه‌ای برای تمرین بهترین‌ها است.

دلیر همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد خوابگاه ۲۰ تخت‌خوابی و رفع مشکلات گرمایش و سرمایش سالن خبر داد.