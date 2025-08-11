قیمت عمده و نرخ روز میوه و سبزیجات تعیین شد+ جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت عمده محصولات کشاورزی (میوه، سبزیجات و صیفیجات) برای هفته جاری ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ از سوی میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران اعلام شد.
رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفیجات نشان میدهد همچنان قیمت خیار در کانال ۸۰ هزار تومان قرار دارد.
بازار میوه
قیمت انواع میوههای تولید داخل در میوه فروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلو گرم آلبالو ۲۲۰ تا ۲۹۸، انگور ۸۵ تا ۱۸۸، انجیر زرد و سیاه ۱۹۸، آلو خاکی ۱۶۸، آلو زرد ۱۹۸، آلو شابلون ۱۴۸ تا ۱۹۸، پرتقال ۹۸، زردآلو ۱۸۸ تا ۲۳۸، زغال اخته ۲۰۰ تا ۲۲۰، سیب ترش ۱۴۸ تا ۱۷۸، سیب سبز ۲۲۰، سیب گلاب ۱۶۶ تا ۲۴۸، شلیل ۱۵۹ تا ۱۷۸، شلیل انجیر ۱۹۸، گلابی ۱۲۰ تا ۲۳۰، هلو ۱۳۸ تا ۱۹۸، هلو انجیری ۱۹۵ تا ۲۱۰ هزار تومان در این بازار به فروش میرسد.
در بازار میوههای آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۱۴.۹۰۰ تا ۲۰، خربزه ۳۹.۸۰۰ تا ۴۹.۸۰۰، جانا ۳۹.۸۰۰ و طالبی ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان است.
همچنین هر کیلو گرم گردو تازه ۸۸، گردو تازه بدون پوست ۲۳۹ و پسته ۴۹۸ تا ۶۸۰ هزار تومان در حال عرضه است.
در بازار میوههای وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۶۹ تا ۱۷۸، انبه ۱۹۸ تا ۲۶۸ و آناناس ۲۶۸ هزار تومان به فروش میرسد.
بازار سبزیجات
قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلو گرم بادمجان ۳۹.۸۰۰ تا ۵۴.۸۰۰، بامیه ۹۸، خیار ۵۴.۸۰۰ تا ۷۹.۸۰۰، ذرت ۵۸، ذرت ریز ۷۵، سبزی خوردن ۵۵، سیر تازه ۱۷۸ تا ۱۹۸، کاهو ۳۹.۸۰۰، کرفس ۲۹.۸۰۰، کدو مسما ۳۴.۸۰۰، کلم سفید ۲۹.۸۰۰، کلم قرمز ۲۹.۸۰۰ تا ۳۵، کمپوزه ۸۵، گوجهفرنگی ۳۴.۸۰۰، لوبیا سبز ۹۸، لیمو ترش ۱۷۸، فلفل ۱۰۰، فلفل دلمه سبز ۳۹.۸۰۰، فلفل دلمه رنگی ۴۹.۸۰۰، هویج ۳۹.۸۰۰ و هر بسته گوجه زیتونی ۴۰۰ گرمی ۵۹ هزار تومان تعیین قیمت شدهاند.
سیبزمینی در این بازار هر کیلوگرم ۳۵.۸۰۰، پیاز سفید ۱۹.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰، پیاز زرد ۲۳.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰ و پیاز قرمز ۴۹.۸۰۰ تومان به فروش میرسد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار ۳۵ درصد و سبزیجات ۲۹ درصد است.
در ادامه جدول قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران قابل مشاهده است.
