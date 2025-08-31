پیام تبریک قالیباف در پی کسب مقام قهرمانی تیم‌ والیبال جوانان در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب افتخار مقام قهرمانی تیم‌ملی والیبال جوانان زیر ۲۱ سال کشورمان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ چین را تبریک و تهنیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب افتخار شکوهمند مقام قهرمانی تیم‌ملی والیبال جوانان زیر ۲۱ سال کشورمان‌در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ چین که در مصاف با حریفان قدرتمند بدست آمد موجب شادمانی و مسرت یک ملت گردید.

جوانان رشید و بلندقامتان سربلند این سرزمین که برای سومین بار صاحب این مقام در سطح جهان شدند، با غیرت و عزم استوار خویش ثابت کردند که در دست‌یابی به قله‌های افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی باانگیزه و پرتلاش می‌باشند و در این دوره رقابت‌ها بدون شکست و با ۹ برد پی‌درپی موفقیتی شگفت‌انگیز و ماندگار را بدست آوردند.

باعرض تبریک این قهرمانی درخشان به ورزشکاران آینده‌ساز دلاور، مربیان، سرپرستان و خانواده‌های این عزیزان و مردم گرانقدر ایران اسلامی، توفیق و سرافرازی جوانان غیورمان در تمامی عرصه‌های جهانی و بین‌المللی را از خداوند متعال آرزومندم.

محمدباقر قالیباف

رییس‌مجلس‌شورای‌اسلامی