۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۱

۳ کیلوگرم موادمخدر سنتی از یک قاچاقچی در اسفراین کشف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری دو قاچاقچی مواد مخدر و کشف ۳ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد روهنا گفت: با دریافت خبری مبنی بر فعالیت یکی از توزیع‌کنندگان سابقه‌دار مواد مخدر در اسفراین موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و رصد متهمان شدند و در یک عملیات غافلگیرانه، آنان را در پاتوقشان هنگام بسته‌بندی مواد مخدر دستگیر کردند.

فرماندهی انتظامی اسفراین با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهمان ۳ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک و ۱۰۰ گرم گراس کشف شد، تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و یک دستگاه موتور سیکلت و دو دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

