خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: ۲۶ سال از تولد اورژانس اجتماعی در کشور می‌گذرد نهادی که مأمن کسانی است که در طوفان مشکلات خانوادگی، کودک‌آزاری، خشونت خانگی یا بحران‌های روحی گرفتار می‌شوند.

در کردستان نیز این مرکز با خدمات شبانه‌روزی و رایگان خود، نقش پناهگاهی امن برای هزاران آسیب‌دیده اجتماعی ایفا می‌کند به طوری که مأمنی مطمئن برای کودکانی که آزار دیده‌اند، زنانی که خشونت را تجربه کرده‌اند و خانواده‌هایی که درگیر بحران‌های شدید شده‌اند، به شمار می‌رود.

این مرکز با حضور شبانه‌روزی مددکاران، پاسخی فوری برای کسانی است که در لحظه‌های سخت نیاز به پشتیبانی دارند. اورژانس اجتماعی با شماره سه‌رقمی ۱۲۳ شناخته می‌شود خطی کوتاه اما حیاتی که برای بسیاری از افراد در شرایط بحرانی، نخستین و گاه آخرین امید به حساب می‌آید.

در کنار این خط تلفنی، تیم‌های سیار و پایگاه‌های ثابت در نقاط مختلف استان فعال هستند تا هیچ آسیب‌دیده‌ای بدون کمک رها نشود. ساده‌ترین تماس تلفنی می‌تواند سرآغاز مداخله‌ای باشد که مسیر یک زندگی را تغییر می‌دهد. اورژانس اجتماعی کردستان

خط ۱۲۳؛ شماره‌ای ساده برای نجات در لحظه بحران

مدیرکل بهزیستی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اورژانس اجتماعی کردستان سال‌هاست که با تکیه بر خط تلفن ۱۲۳ و حضور تیم‌های سیار در دل محلات، همچون سپری محکم در برابر بحران‌های ناگهانی قد برافراشته و تلاش کرده است تا با دسترسی آسان و خدمات تخصصی رایگان، راهی برای نجات و آرامش در لحظات بحرانی فراهم کند.

حسین رسولی بیان کرد: در صورت تماس با اورژانس اجتماعی استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مشاوران و مددکاران متخصص وارد عمل شوند.

مدیرکل بهزیستی کردستان می‌گوید: این مرکز با ارائه خدمات تخصصی و رایگان، توانسته دسترسی سریع و به‌موقع را برای اقشار آسیب‌پذیر فراهم کند، خدماتی که در بسیاری مواقع مرز میان ناامیدی و بازگشت به زندگی دوباره را ترسیم می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر چگونگی نحوه اقدامات اورژانس اجتماعی پس از تماس از سوی مخاطبان، در سطح استان، بیان کرد: اورژانس اجتماعی فقط یک خط تلفن نیست، بلکه شبکه‌ای گسترده از پایگاه‌های ثابت و تیم‌های سیار است که بدون محدودیت زمان و مکان، پشتیبان کسانی است که در سخت‌ترین لحظات زندگی به کمک نیاز دارند و خواهان کمک از این اورژانس هستند.

روایت آماری از یک سال پرکار

وی اعلام کرد: بر اساس تازه‌ترین آمار، اورژانس اجتماعی کردستان در سال جاری موفق به ارائه چهار هزار و ۹۸۲ خدمت تخصصی به جامعه هدف شده است و از این میزان، ۷۴۰ مورد مداخله مستقیم در بحران، یک‌هزار و ۱۱۶ عملیات میدانی توسط تیم‌های سیار و بیش از سه هزار تماس تلفنی از طریق خط ۱۲۳ ثبت شده است.

مدیرکل بهزیستی کردستان یادآور شد: این اعداد هر کدام پشتوانه یک زندگی واقعی‌اند که گاه در آستانه فروپاشی قرار داشته‌اند و با حضور به‌موقع کارشناسان بهزیستی دوباره فرصت نفس کشیدن یافته‌اند.

رسولی تأکید کرد: بخش عمده این مداخلات به اختلافات حاد خانوادگی و کودک‌آزاری اختصاص داشته است؛ مواردی که اگر به موقع شناسایی و مدیریت نشوند، می‌توانند سرنوشت افراد و حتی نسل‌ها را تغییر دهند.»

وی تصریح کرد: طبق آمار ارائه‌شده، از مجموع خدمات ارائه‌شده در سال جاری، ۶۹۶ مورد به اختلافات خانوادگی، ۴۱۷ مورد به کودک‌آزاری، ۳۰۹ مورد به افکار یا اقدام به خودکشی و مابقی به همسرآزاری، فرار از منزل، بدسرپرستی و سالمندآزاری اختصاص یافته است.

چشم‌انداز امید با تلاش‌های بی‌وقفه

اورژانس اجتماعی کردستان فقط نهادی اجرایی نیست بلکه نهادی انسانی است که بر پایه تعهد و دلسوزی کارکنانش نفس می‌کشد.

مددکارانی که شبانه‌روز در خط مقدم بحران حاضر می‌شوند، به حرف قربانیان گوش می‌سپارند و با ارائه راهکارهای تخصصی، امید را به زندگی آنان بازمی‌گردانند.

شاید بتوان گفت که در میان همه نهادها و سازمان‌های اجتماعی، اورژانس اجتماعی بیش از همه به مفهوم «پناهگاه» نزدیک است؛ پناهگاهی که بدون قضاوت، درهای خود را به روی آسیب‌دیدگان باز می‌گذارد و در دل بحران، کورسوی امیدی برای بازگشت به آرامش روشن می‌کند.