سنگ اندازی وزارت صمت در واردات قطعات تجهیزات داروسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، همایون سامهیح نجفآبادی، تأمین پایدار دارو و مدیریت نقدینگی در صنعت داروسازی را مسئلهای جدی و دانست و گفت: وضعیت صنعت داروسازی کشور، به دلیل عدم گردش صحیح سرمایه و نقدینگی، در شرایط شکنندهای قرار دارد و اگر رسیدگی فوری به این مسئله صورت نگیرد، نمیتوان از بروز مشکلات گسترده در حوزه تولید و توزیع دارو جلوگیری کرد.
نماینده کلیمیان در مجلس، با اشاره به روند پیچیده تخصیص منابع دارویی از محل هدفمندی یارانهها تصریح کرد: یکی از مسائل اصلی این است که منابع دارویی در بودجه عمومی کشور نشاندار نشده و به جای آن، از محل هدفمندی یارانهها تأمین میشود و این روند، دریافت منابع مالی برای دارو را به یک مسیر بسیار پیچیده و زمانبر تبدیل کرده است بهگونه ای که فعالان این حوزه باید مسیر پرپیچ و خمی را برای دریافت منابع طی کنند در حالیکه اگر اعتبارات دارویی در بودجه عمومی و به صورت مشخص تعریف شود، شفافیتها و سرعت پرداختها افزایش مییابد.
سامه یح نجفآبادی با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات داروخانهها، گفت: هرچند اخیراً مبلغی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از بدهیهای طرح دارویار به داروخانهها پرداخت شده اما همچنان پرداخت مطالبات از سوی بیمهها بهویژه سازمان تأمین اجتماعی با تأخیرهای چندماهه مواجه است و این موضوع به شدت به نقدینگی زنجیره دارویی کشور لطمه زده است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر، برای بازپرداخت بدهیهای دارویی کشور، نیازمند تخصیص حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع هستیم و اگر این رقم تأمین نشود، تولید دارو دچار اختلال جدی خواهد شد با وجود آنکه این منابع باید صرف پرداخت بدهیها و حمایت از تولید داخلی شود، اما نبود شفافیت و تأخیر در پرداختها، شرایط را دشوارتر کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در مورد واردات قطعات تجهیزات داروسازی، تصریح کرد: متأسفانه دستگاههای تولید دارو در کشور به دلیل نبود قطعات یدکی با قیمتهای پایین از کار افتادهاند و وزارت صمت نیز مجوزهای لازم برای واردات این قطعات ساده و کمهزینه را صادر نمیکند، که این موضوع منجر به توقف خطوط تولید در برخی کارخانهها شده است.
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: بسیاری از این قطعات معیوب، هزینه بالا و ارزبری خاصی ندارند، اما به دلیل موانع بوروکراتیک و عدم همکاری وزارت صمت، تولیدکنندگان قادر به جایگزینی آنها نیستند، که این مسئله، به ویژه در شرایط کنونی، به یک مانع جدی برای استمرار تولید دارو تبدیل شده است.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف سازمان تأمین اجتماعی در ایفای تعهدات مالی نسبت به داروخانهها، افزود: بیمه تأمین اجتماعی، علیرغم آنکه موظف است بخشی از منابع دریافتی خود را صرف تأمین هزینههای دارویی کند، این پرداختها را بهموقع انجام نمیدهد و این تأخیرها فشار زیادی را به داروخانهها وارد کرده و به کل زنجیره تأمین دارو آسیب زده است.
سامه یح نجفآبادی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار مالی صنعت دارو، یادآور شد: دولت و سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات دارویی کشور را به صورت نشان دار در بودجه عمومی لحاظ کنند تا از وابستگی به منابع هدفمندی یارانهها خارج شویم و این پیشنهاد از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز مطرح شده و امیدواریم با همراهی سایر نهادها، به تصویب برسد در غیر این صورت، صنعت داروسازی کشور در مسیر فرسایش جدی قرار خواهد گرفت.
