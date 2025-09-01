  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

حمله‌ور شدن نتانیاهو به رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل

منابع صهیونیستی جزئیاتی از جلسه کابینه امنیتی این رژیم فاش کردند که طی آن نتانیاهو به رئیس ستاد ارتش این رژیم حمله‌ور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی جزئیاتی از جلسه کابینه امنیتی این رژیم فاش کردند.

رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت گزارش داد که جلسه دیشب کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی ۶ ساعت طول کشید و ارتش طرح خود برای اشغال و سیطره بر شهر غزه را ارائه کرد.

ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی در این جلسه خواستار رأی گیری درباره عدم حرکت به سمت توافق جزئی با حماس شد که نتانیاهو به این دلیل که این توافق مرتبط با جلسه نیست، با آن مخالفت کرده است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت همچنین نوشت که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه دیشب کابینه امنیتی، به «ایال زامیر» حمله لفظی کرده و به او گفته است: دست از درز اطلاعات در مورد ارتش و عملیات آن بردارد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که نتانیاهو در جریان جلسه گفته است: ترامپ به ما گفت که توافق‌های جزئی را رها کنید و با تمام توان وارد عمل شوید و کار را تمام کنید.

