تاکید رئیس رسانه ملی بر همراهی صمیمانه و فزاینده دولت و رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور صبح امروز ۱۰ شهریور از سازمان صداوسیما و ساختمان شیشه‌ای این مجموعه که در جنگ ۱۲ روزه مورد آسیب واقع شده بود، بازدید کرد. پیمان جبلی با استقبال از وی و با اشاره به بازدید رئیس جمهور در میانه جنگ اخیر و روزهای نخست حمله دشمن به ساختمان شیشه‌ای و پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور در این زمینه گفت: در روزهای بعد از حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به رسانه ملی و ساختمان شیشه‌ای حمایت و همراهی رئیس جمهور، دولت و به‌ویژه پیگیری‌ها و پشتیبانی معاون اول رئیس‌جمهور برای ما دلگرم‌کننده بود.

وی ادامه داد: در کنار حضور فعال نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حضور دولت و همه وزرا در صحنه چشمگیر بود و دولت تلاش کرد در کنار مردم با غیرت و شجاع، آرامش خاطر جامعه را فراهم کند. با پیگیری‌های روزانه شخص رئیس‌جمهور و معاون اول و حضور همه وزرا در صحنه، دشمن از ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت ناامید شد و اداره روان عمومی و روحیه مردم نقشه دشمن را با شکست مواجه کرد.

جبلی از اهتمام رسانه ملی در آرامش‌بخشی جامعه در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه و پس از آن سخن گفت و افزود: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد التهاب و جنگ روانی آرامش کشور را به هم بزند، اما دولت نشان داده با تمام توان در خدمت مردم است و این تلاش دشمن هم به نتیجه نخواهد رسید و ما هم در رسانه ملی انعکاس و ارائه خدمات دولت را وظیفه خود می‌دانیم. با پیگیری‌های دولت مصوباتی درخصوص بازسازی ساختمان شیشه‌ای تعیین شده است، ضمن اینکه ما شرایط اقتصادی دولت و بودجه کشور را در این برهه درک کرده و تلاش می‌کنیم حداقل بار را بر دوش دولت داشته باشیم.

جبلی ساختمان شیشه‌ای را نماد مقاومت مردم ایران دانست و عنوان کرد: ساختمان شیشه‌ای متعلق به صداوسیما نیست، بلکه اکنون نه فقط نماد مقاومت رسانه ملی، بلکه نماد مقاومت مردم ایران است و بیش از آنکه جایگاهی محلی یا ایرانی داشته باشد به نمادی از مقاومت خبرنگاران شجاع در جهان تبدیل شده است. صداهایی که با هدف شکاف‌افکنی میان دولت و رسانه ملی بیان می‌شود، هرگز تاثیری در همکاری صمیمانه ۲ طرف نخواهد داشت، چراکه درعمل این رابطه کاملاً مستحکم، نزدیک و در مسیر هم‌افزایی است.

رئیس رسانه ملی در پایان وظیفه ذاتی این رسانه را انعکاس خدمات و دستاوردهای دولت دانست و یادآوری کرد: انعکاس مطالبات مردم از خدمتگزارانشان نیز در همین راستاست و رسانه ملی به امانت‌داری خود پایبند است.