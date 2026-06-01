آغاز خرید تضمینی گندم توسط تعاون روستایی کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح فرآیند جمعآوری دسترنج گندمکاران استان اظهار کرد: با فرا رسیدن فصل برداشت این محصول راهبردی، عملیات سنجش و خرید تضمینی گندم که با پایداری امنیت غذایی جامعه گره خورده است، به وسیله شبکههای خرید تحت نظارت تعاون روستایی بر اساس سندهای تنظیمشده در حال اجراست.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با ارائه جزئیاتی از میزان محمولههای دریافتی به خبرنگار مهر گفت: از کل گندم خریداریشده توسط این مراکز تا این لحظه، نزدیک به ۷۳۴ تن از نوع معمولی و حدود ۲۹۱ تن از نوع دوروم بوده است؛ همچنین بیش از ۶۷۴ تن از این گندمهای خریداریشده برای فرآوری به کارخانههای آرد و سیلوهای تحت نظارت اداره کل غله و خدمات بازرگانی منتقل شده است.
وی از تجهیز زیرساختهای انباری برای تحویل گندم در پهنه استان خبر داد و تصریح کرد: ۲۰ پایگاه خرید وابسته به اتحادیه تعاون روستایی در سراسر منطقه برای تحویل گرفتن گندم دیم و آبی کشاورزان پیشبینی شده است که در حال حاضر ۳ مرکز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کردهاند و مابقی ایستگاهها نیز با شروع درو در مناطق سردسیر فعال شده و تا پایان مهلت برداشت، مهیای دریافت محصول خواهند بود.
صفایی به تبیین روند تسویهحساب مالی با بهرهبرداران پرداخت و افزود: به منظور واریز وجه معامله، مشخصات دقیق گندمکاران در سامانه کشوری «سیفا» درج شده و چکلیستهای مربوطه پس از تایید ناظران ذیحساب، با هدف پرداخت به موقع مطالبات به بانک کشاورزی ارسال میشود که این فرآیند به صورت کاملاً منظم در حال پیگیری است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان این گفتگو، صیانت از خودکفایی را فلسفه اصلی این طرح دانست و خاطرنشان کرد: هدف اساسی از خرید تضمینی گندم از کشاورزان زحمتکش، علاوه بر اعطای بسترهای حمایتی از تولیدکنندگان، تداوم بخشیدن به انگیزه کشت، تامین نیاز صنایع داخلی و حفظ پایدار زنجیره غذایی کشور است.
