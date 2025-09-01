«طعمه، آب و ایمنی» کلید نجات یوزپلنگ؛ تقویت زنجیره غذایی توران شاهرود

شینا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تأمین طعمه برای زیستگاه یوز در توران شاهرود اقدامی ارزشمند است، ابراز داشت: هدف از این اقدام تلاش برای بقا یوزپلنگ آسیایی است.

وی با تاکید بر اینکه ازدیاد جمعیت گونه‌های مورد طعمه یوزپلنگ راهی برای بهبود زیستگاه است، افزود: با در دسترس قرار دادن طعمه، آب و ایمنی به لحاظ تصادفات می‌توان یوز را از خطر انقراض رهایی بخشید.

رئیس سازمان محیط زیست بابیان اینکه اخیراً تعدادی جبیر از پارک ملی گرمسار به توران انتقال داده شده است، ابراز داشت: رویکرد این طرح کمک به پایداری زنجیره غذایی است.

انصاری به حمایت از پروژه‌های مرتبط با حفاظت از یوز تاکید و اضافه کرد: اقدامات علمی و برنامه‌های حفاظتی و طرح‌هایی برای بقای یوز در دست اجرا است.