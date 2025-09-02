آغاز امامت حضرت مهدی (عج)؛ نویدبخش طلوع تمدن الهی و شکست مستکبران

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) با اشاره به جایگاه بلند امامت در منظومه فکری اسلام و به‌ویژه اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اظهار کرد: آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، در واقع طلوع فتح و پیروزی امت احمدی است که در نهایت به حذف جریان استکباری و استقرار عدالت جهانی خواهد انجامید.

وی با بیان اینکه موضوع امامت و جانشینی پیامبر اکرم (ص) یکی از اصول اعتقادی بنیادین در اسلام است، افزود: تمامی فرق اسلامی، مهدی موعود (عج) را از نسل پیامبر خاتم و آخرین وصی وی می‌دانند که با امداد الهی، قیام خواهد کرد تا جهان را از ظلم و تباهی نجات داده و آن را سرشار از عدل و داد سازد.

دیلمی همچنین با اشاره به اشتراک مفهوم منجی‌گرایی میان ادیان الهی اظهار کرد: حتی غیر مسلمانان نیز به‌نوعی به آینده‌ای روشن برای بشر باور دارند که در مفاهیم مهدویت قابل تطبیق است.

وی مهدویت را فصل مشترک میان شیعه و سنی دانست و گفت: بر اساس روایات متقن اسلامی، باور به ظهور منجی، امید را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد و مانع از سلطه روانی دشمن می‌شود. کسی که به ظهور حضرت حجت (عج) اعتقاد دارد، اهل سکوت در برابر ظلم نیست و هرگز دچار یأس و ناامیدی نمی‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: حضرت ولی‌عصر (عج)، ذخیره خداوند در زمین و گوهر درخشان آفرینش است که همواره مراقب و ناظر بر احوال مؤمنان و امت اسلامی است. اعتقاد به ظهور و حضور آن حضرت، موتور محرک حرکت فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مؤمنان در راستای تحقق جامعه توحیدی است.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران در راستای تحقق ظهور و تمدن اسلامی شکل گرفته است، گفت: یکی از مأموریت‌های کلیدی انقلاب اسلامی، زمینه‌سازی برای ظهور و مقابله با مستکبران عالم با اتکا به گفتمان ولایت فقیه است.

دیلمی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای تضعیف مهدویت افزود: ایادی استکبار همواره با بهره‌گیری از جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین، سعی در ضربه‌زدن به فرهنگ انتظار داشته‌اند، اما به برکت بصیرت ملت ایران و رهبری حکیمانه ولایت فقیه، این توطئه‌ها بی‌اثر مانده‌اند و انقلاب اسلامی همچنان مهم‌ترین سد در برابر دشمنان مهدویت در عصر حاضر است.