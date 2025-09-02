روستای شیخ هابیل چرام؛ محروم از مدرسه، در انتظار عدالت آموزشی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-طیبه‌سادات سعادتی‌نیک: در حالی‌که دولت چهاردهم شعار «نهضت عدالت آموزشی» را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و اقداماتی را نیز در استان‌ها آغاز کرده است اما دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول روستای شیخ‌هابیل از توابع شهرستان چرام می‌گویند سال تحصیلی جدید را در فضایی آغاز می‌کنیم که نه تنها فاقد حداقل امکانات آموزشی است، بلکه انگیزه تحصیل را از ما گرفته است.

روایتی از رنج تحصیل

مدارس ابتدایی شهید طالقانی و راهنمایی شهید اشرفی اصفهانی روستای شیخ هابیل بخش سرفاریاب شهرستان چرام با قدمتی بیش از نیم قرن، دو سال پیش تخریب شدند و از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی برای ساخت فضای آموزشی جدید صورت نگرفته است.

به گفته اهالی روستا و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی یک کانکس فرسوده برای دانش‌آموزان ابتدایی در نظر گرفته شده که فاقد تهویه، نور کافی و تجهیزات مناسب است.

دانش‌آموزان دوره متوسطه اول نیز در فضای شرکت تعاونی روستا، بدون امکانات آموزشی، در شرایطی تحصیل می‌کنند که بیشتر شبیه انبار است تا کلاس درس.

یکی از دانش‌آموزان ابتدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «وقتی وارد کانکس می‌شویم، انگار وارد محیطی بی روح شده‌ایم، تمرکز برای درس خواندن نداریم و فقط منتظر لحظه پایان کلاس هستیم تا زودتر از این فضا خارج شویم.»

دانش‌آموز دیگری که در دوره متوسطه اول تحصیل می‌کند می‌افزاید: «ما در فضای شرکت تعاونی درس می‌خوانیم، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی نداریم، سال گذشته در بدترین شرایط تحصیل می‌کردیم و این‌طور که معلوم است امسال هم وضعیت بدتر از قبل خواهد بود.

شیخ هابیل که تا دهه ۷۰ مرکزیت چندین روستا را برای آموزش داشت و برای احداث دبیرستان برنامه داشتند در پی مهاجرت مردم به شهر حالا به جایی رسیده که مطالبات آموزشی در غبار بی‌توجهی‌ها به فراموشی سپرده شده است.

در سال‌های دور این روستا میزبان دانش‌آموزانی از تنگ انار، بیدک، جورک، اشکفت سیاه و پاره ده‌های بسیاری بود و به دلیل امکانات موجود حتی جلسات ماهانه وفصلی معلمان به مرکزیت شیخ‌هابیل برگزار می‌شد اکنون اما به وضعیتی تنزل کرده که دانش‌آموزان در حسرت یک فضای مناسب برای تحصیل دغدغه دارند.

گلایه دهیار از بی‌توجهی مسئولین

دهیار روستا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مردم و دانش آموزان روستا از نگاه مسئولین و دولت‌ها فراموش شده‌اند.

سید ولی‌الله حسینی با اشاره به اینکه مشکلات آموزشی روستا بارها به مسئولین ذی‌ربط به ویژه نوسازی و تجهیز مدارس استان گزارش، شده است، افزود: تنها وعده می‌دهند و تاکنون اقدامی برای عملی شدن وعده‌ها انجام نگرفته است.

مدرسه‌ای که فقط سرویس بهداشتی دارد!

حسینی گفت: مدرسه ابتدایی تخریب شده و بجز احداث سرویس بهداشتی کاری برای بازسازی انجام نگرفته است. مدرسه راهنمایی هم تخریب شد و آهن آلات و دیگر تجهیزات به فروش رفته است.

دانش آموزان به جای روستا به مرکز بخش یا شهرستان برای تحصیل مهاجرت کنند

رئیس آموزش و پرورش شهرستان چرام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر نظر دیگری دارد.

جانی‌پور معتقد است با انحلال مدرسه متوسطه اول و انتقال دانش‌آموزان به شهر ارائه خدمات مطلوب‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه خوابگاه شبانه‌روزی برای استقرار دختران در شهر سرفاریاب و پسرانه در شهر چرام مهیا است، افزود: در صورت موافقت اولیا برای انتقال به شهر قطعأ فضا و امکانات آموزشی و خدمات تربیتی و فرهنگی مناسبی به دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

جانی‌پور با اشاره به اینکه در روستا ۱۶ دانش‌آموز یک پایه محسوب می‌شود، تصریح کرد: آمار فعلی دانش‌آموزان متوسطه اول در حالی است که سیستم اجازه اختصاص بیش از یک معلم نمی‌دهد.

فضای آموزشی تا قبل از مهر ماه مناسب می‌شود

این مسئول در پاسخ به اینکه برای سال تحصیلی جدید چه تدابیری اندیشیده شده که دانش‌آموزان بدون دغدغه راهی کلاس درس شوند، گفت: یک کانکس دیگر در صورت نیاز در روستا مستقر می‌شود و فضای تعاونی برای متوسطه اول نیز زیباسازی و تجهیز خواهد شد.

به گفته جانی‌پور مدرسه متوسطه اول این روستا در لیست بازسازی و بهسازی مدارس سنگی ارسال شد اما طی پیگیری انجام گرفته با نوسازی مدارس، به علت نداشتن حد نصاب جمعیتی برای بازسازی از لیست حذف شده است.

وی ادامه داد: وضعیت آموزشی روستای شیخ‌هابیل به زودی در بازدید میدانی بررسی و اقدامات لازم تا قبل از مهر ماه انجام می‌شود.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان چرام با بیان اینکه سیاست وزارت بر روستا مرکزی و استقرار دانش‌آموزان در خوابگاه است، تأکید کرد: ما کمبود معلم نداریم حتی مازاد هم داریم اما سیستم اجازه نمی‌دهد معلم بیشتر در اختیار آنها قرار گیرد و این سبک آموزش به ضرر دانش‌آموز است، توصیه ما این است که سال‌های بعد در خوابگاه مستقر شوند.

در حالی که رئیس آموزش و پرورش شهرستان چرام از اهدای یک مدرسه کانکسی به روستای شیخ هابیل چرام خبر می‌دهد، اما مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس و استاندار کهگیلویه و بویراحمد بارها در رابطه با جمع آوری این مدارس خبر می‌دهند.

فضای نامناسب مدارس این روستا باعث بی‌انگیزگی دانش‌آموزان و کاهش علاقه به تحصیل شده است.خانواده‌ها هم نگران افت تحصیلی فرزندان و ترک تحصیل هستند.

علاوه بر این معلمان نیز با چالش‌های جدی در تدریس و مدیریت کلاس مواجه‌اند و رغبتی برای حضور در روستا ندارند.

این در حالی‌ست که روستای شیخ هابیل میزبان بقعه متبرکه امامزاده یحیی (ع)، از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است و سالانه پذیرای زائران بسیاری از نقاط مختلف کشور می‌باشد. وجود چنین ظرفیت فرهنگی و مذهبی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های آموزشی و اجتماعی روستا باشد، اما تاکنون توجهی درخور به این منطقه نشده است.

سادات امامزاده یحیی؛ پیشینه‌ای پرافتخار، آینده‌ای نگران کننده

سادات امامزاده یحیی «ع» با تقدیم ۱۳ شهید و بیش از ۱۰۰ جانباز نقش مهمی در دفاع مقدس هشت ساله داشتند اما روستا از خدمات اولیه و زیرساخت‌های لازم محروم است؛ نه آب آشامیدنی دارند نه مشعل گازی و نه راه ارتباطی مناسب.

با توجه به شعار عدالت آموزشی دولت، انتظار می‌رود مسئولان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، هرچه سریع‌تر نسبت به بازسازی مدارس این روستا اقدام کنند. آینده این دانش‌آموزان نباید قربانی دستورالعمل‌های اداری شود.