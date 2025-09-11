تدوین برنامه استراتژیک کشاورزی جنوبی برای عبور از بحران آب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محسن اسفندیاری از تدوین برنامهای استراتژیک در بخش کشاورزی این استان برای مقابله با بحران کمآبی و خشکسالی خبر داد و افزود: با همکاری و همفکری کارشناسان، در حال تهیه برنامهای جامع و استراتژیک با رویکرد سازگاری با کمآبی هستیم که محورهای مصرف آب، میزان نیاز اعتبارات و آموزشهای لازم برای اجرا را به دقت بررسی میکند.
وی توسعه گلخانهها را به عنوان یکی از بخشهای مهم این برنامه دانست و گفت: با توجه به سیاستهای بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری شده تا سطح زیرکشت گلخانهها در طول چهار سال آینده افزایش یابد که این امر به کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری تولید کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: همچنین بخش دیگری در زمینه بهرهوری آب شامل بهبود سیستمهای آبیاری تحت فشار، آبیاری زیرسطحی و کمفشار تدوین شده تا مصرف آب در کشاورزی بهینه و ضریب بهرهوری افزایش یابد.
اسفندیاری بر اهمیت تخصیص اعتبارات و امکانات لازم برای اجرای این برنامهها تأکید کرد و گفت: با فراهم شدن اعتبارات و حمایتهای لازم، امکان اجرای طرحهای حفاظتی و اصلاحی فراهم میشود که نتیجه آن، افزایش سرانه درآمد کشاورزان و کاهش مصرف آب در استان خواهد بود.
