  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

قاچاقچی ماینر بیش از ۸ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

قاچاقچی ماینر بیش از ۸ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

رشت - مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از هشت میلیارد ریالی به دلیل نگهداری ماینر قاچاق در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری ۱۱ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر های قاچاق، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبارشرکت ماینرهای قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6583357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها