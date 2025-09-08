قاچاقچی ماینر بیش از ۸ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری ۱۱ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر های قاچاق، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبارشرکت ماینرهای قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.