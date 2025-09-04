حذف دانشگاه بندر دیر زیبنده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فخرایی صبح پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیر اظهار کرد: مجموعه شهرستان پیگیر به نتیجه رساندن خواسته به حق مردم مبنی بر حفظ دانشگاه پیام نور دیر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه هم به عنوان یک شهروند و هم در جایگاه حقوقی مخالف حذف کد رشته‌های دانشگاه پیام نور دیر است، افزود: استقرار دانشگاه یکی از شاخص‌های توسعه است و حذف آن نه جالب و نه زیبنده شهرستان دیر است.

وی با بیان اینکه نمی‌شود یک تصمیم را به همه جا تعمیم داد تاکید کرد: فرماندار شهرستان از طریق نماینده مجلس، دانشگاه پیام نور استان و کشور و وزارت علوم پیگیر این موضوع است.

معاون فرماندار دیر همچنین بر برگزاری باکیفیت جشن میلاد پیامبر (ص) و تلاش همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در هفته دفاع مقدس تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در هشت سال دفاع مقدس به همت مردم و رهبری امام (ره) برخلاف جنگ‌های پیشین یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم، افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز مردم پشت سر مقام معظم رهبری با مدیریت داهیانه ایشان و بدون در نظر گرفتن هیچ تعلق خاطر سیاسی، ایستادند.

فخرایی با تاکید بر لزوم قدردانی از مردم و سرمایه اجتماعی، خاطرنشان کرد: تمام تلاش‌ها در راستای حفظ این سرمایه عظیم با وجود مدیریت عزتمندانه مقام معظم رهبری و حضور و وفاق ملی رئیس جمهور و همه ارکان نظام بوده است.

وی همچنین بر لزوم فراهم کردن امنیت خاطر و آسایش دانش‌آموزان، اولیا، مربیان و کل مردم درخصوص بازگشایی مدارس شد و افزود: در جلسه شورای ترافیک شهرستان نیز تمام تلاش‌ها باید در راستای فراهم کردن آسایش دانش‌آموزان باشد تا سال تحصیلی به بهترین شرایط ممکن آغاز و به پایان برسد.