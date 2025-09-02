  1. دین و اندیشه
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

«محمد رحمة للعالمین» رونمایی می‌شود

«محمد رحمة للعالمین» رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از کتاب «محمد رحمه‌للعالمین» نوشته مرضیه محمدزاده در مجموعه شهدای هفتم تیر سرچشمه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «محمد رحمه للعالمین» روز شنبه ۱۵ شهریور در آستانه سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب (سرچشمه) رونمایی می‌شود.

مؤلف و گردآورنده این اثر متولد ۱۳۳۷ است که در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی تحصیل کرده و به عنوان مدرس تاریخ اسلام در دانشگاه تدریس می‌کند. «مریم (س) شاهکار آفرینش»، «فرزندان امام علی (ع)»، «عاشورا و تحریفات»، «نقش زنان در نهضت امام حسین (ع)»، «فرزندان امام حسین (ع)»، «شهیدان جاوید»، «دوزخیان جاوید»، «خدیجه همتای بی همتا» و … ازجمله آثار محمدزاده هستند.

«محمد رحمه للعالمین» به عنوان کتاب جدید محمدزاده، با رویکردی پژوهشی و تحلیلی به ابعاد شخصیت اخلاقی و اجتماعی پیامبر اکرم (ص) پرداخته و وجه انسان‌سازی این شخصیت را براساس منابع تاریخی تشریح کرده است.

کتاب مورد اشاره با ۲۸۸ صفحه و شمارگان ۲۰۰ نسخه چاپ شده که به زودی وارد کتابفروشی‌ها می‌شود.

مراسم رونمایی از این کتاب با حضور غلامرضا ظریفیان پژوهشگر تاریخ اسلام و مرضیه محمدزاده نویسنده اثر همراه است.

این برنامه روز شنبه ۱۵ شهریور از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مجموعه شهدای هفتم تیز برگزار می‌شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

