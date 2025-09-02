به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «محمد رحمه للعالمین» روز شنبه ۱۵ شهریور در آستانه سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب (سرچشمه) رونمایی می‌شود.

مؤلف و گردآورنده این اثر متولد ۱۳۳۷ است که در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی تحصیل کرده و به عنوان مدرس تاریخ اسلام در دانشگاه تدریس می‌کند. «مریم (س) شاهکار آفرینش»، «فرزندان امام علی (ع)»، «عاشورا و تحریفات»، «نقش زنان در نهضت امام حسین (ع)»، «فرزندان امام حسین (ع)»، «شهیدان جاوید»، «دوزخیان جاوید»، «خدیجه همتای بی همتا» و … ازجمله آثار محمدزاده هستند.

«محمد رحمه للعالمین» به عنوان کتاب جدید محمدزاده، با رویکردی پژوهشی و تحلیلی به ابعاد شخصیت اخلاقی و اجتماعی پیامبر اکرم (ص) پرداخته و وجه انسان‌سازی این شخصیت را براساس منابع تاریخی تشریح کرده است.

کتاب مورد اشاره با ۲۸۸ صفحه و شمارگان ۲۰۰ نسخه چاپ شده که به زودی وارد کتابفروشی‌ها می‌شود.

مراسم رونمایی از این کتاب با حضور غلامرضا ظریفیان پژوهشگر تاریخ اسلام و مرضیه محمدزاده نویسنده اثر همراه است.

این برنامه روز شنبه ۱۵ شهریور از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مجموعه شهدای هفتم تیز برگزار می‌شود.