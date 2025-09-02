آمار شهدای قحطی در غزه طی ۲۴ ساعت ۲ رقمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳ فلسطینی دیگر به دلیل قحطی و سو تغذیه به شهادت رسیدند.
با این آمار، مجموع شهدای ناشی از سو تغذیه در غزه به ۳۶۱ نفر رسیده است که ۱۳۰ نفر از آنان کودک هستند.
از زمان اعلام شاخص بحران امنیت غذایی و اعلام قحطی در غزه، ۸۳ نفر بر اثر سو تغذیه به شهادت رسیدند که ۱۵ نفر از آنان کودک بودند.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه همچنین از شدت گرفتن پیامدهای فاجعه گرسنگی در این منطقه خبر داد و اعلام کرد که در ماه آگوست، ۱۸۵ نفر بر اثر سو تغذیه به شهادت رسیدهاند.
این وزارتخانه افزود که بیش از ۴۳ هزار کودک زیر پنج سال و بیش از ۵۵ هزار زن باردار در غزه با مشکل شدید سوء تغذیه مواجه هستند.
کارشناسان بهداشت هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای جبرانناپذیری بر سلامت نسلهای آینده و جامعه غزه داشته باشد.
از سوی دیگر زکریا ابو قمر، قائممقام مدیرکل بخش داروسازی وزارت بهداشت غزه، نسبت به بحران حاد و بیسابقه در تأمین داروها و ملزومات پزشکی در بیمارستانها هشدار داد و تأکید کرد که این وضعیت جان بیماران را تهدید میکند و ارائه خدمات پزشکی اساسی را مختل کرده است.
ابو قمر در گفتوگو با خبرگزاری شهاب اعلام کرد که ۴۵ درصد داروهای اورژانس و مراقبتهای ویژه، ۵۴ درصد داروهای موجود در بیمارستانها و ۶۶ درصد ملزومات پزشکی پایه موجودی صفر دارند. این کمبود شامل داروهای بیهوشی و داروهای حمایتی جراحی نیز میشود و باعث تأخیر در انجام عملهای جراحی و کاهش تعداد عملیات روزانه شده است، که فشار روی پرسنل پزشکی را افزایش میدهد و روند خدمات در بخشهای جراحی، داخلی و بعد از عمل را مختل میکند.
وی افزود که محلولهای وریدی نیز در برخی موارد به شدت کم یا کاملاً تمام شدهاند و ادامه این وضعیت در روزهای آینده میتواند تمامی خدمات پزشکی از جمله اورژانس و مراقبت از مجروحان را تحت تأثیر قرار دهد.
ابو قمر همچنین نسبت به کمبود داروهای کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن، از جمله دیابت، شیر درمانی و داروهای بیماریهای ژنتیکی یا حساسیت به گلوتن هشدار داد و گفت که فقدان این داروها میتواند به کاهش وزن، عوارض جدی و تهدید مستقیم زندگی کودکان منجر شود.
وی تأکید کرد که اکثر این داروها نه در بیمارستانهای وزارت بهداشت، نه در مراکز آژانس آن روا و نه در بخش خصوصی موجود نیستند و جایگزینهای موجود کیفیت کافی ندارند و درمان بیماران را به تأخیر میاندازند.
ابو قمر با بیان اینکه محاصره و ممانعت از ورود داروها توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی از ابتدای جنگ ادامه داشته است، هشدار داد که استمرار این کمبود میتواند به خطر مستقیم برای جان بیماران و ایجاد عوارض شدید منجر شود و شرایط بیمارستانها را به شدت بحرانی کند.
